Di Francesco Santoro:

Prima donazione di plasma nel Leccese per la somministrazione dell’immunoterapia passiva. Ad annunciarlo è l’Asl del capoluogo salentino. Due persone guarite dal Covid hanno offerto il loro sangue “mediante plasmaferesi presso il Servizio immunotrasfusionale dell’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, nell’ambito del progetto sperimentale avviato dalla Regione Puglia e finalizzato a valutare l’efficacia e la sicurezza” della terapia in relazione “al trattamento delle forme moderate o severe della malattia”.

Lo studio, “approvato dal Centro nazionale sangue l’11 maggio 2020, prevede la partecipazione – prosegue l’Asl – di tutti gli ospedali individuati dalla Regione Puglia come centri Covid e si propone di arruolare 60/80” ex ammalati.

Il 20 maggio scorso è iniziato lo screening dei potenziali donatori, “grazie alla collaborazione di una task force costituita dal direttore Uoc di Anestesia e Rianimazione, Giuseppe Pulito, dal responsabile Uos dipartimentale di Pneumologia territoriale, Francesco Satriano, dal direttore Uoc Malattie infettive, Anacleto Romano; dal direttore Uoc Malattie infettive dell’ospedale di Galatina, Paolo Tundo, e da Alberto Fedele, direttore Sisp area nord Asl Lecce, con la supervisione della Direzione sanitaria di presidio” coordinata da Gianpiero Frassanito.

L’Asl salentina fa sapere, infine, che “sono stati selezionati 10 potenziali donatori di plasma iperimmune: i campioni prelevati sono stati inviati a Padova per la valutazione del titolo di anticorpi neutralizzanti il virus. Dei 7 ex pazienti, di cui si dispongono i risultati, solo due hanno presentato un titolo anticorpale sufficientemente alto da permettere loro di donare oggi; gli altri cinque ex” ammalati, “pur avendo nel sangue gli anticorpi anti Covid-19, presentano un titolo inferiore alla soglia individuata nello studio per la donazione”. Per quanto concerne gli altri tre, invece, si è “in attesa dei risultati”.