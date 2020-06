Di seguito il comunicato:

Il sole, il mare, la costa, i boschi, il relax. Se state sognando le vostre vacanze ma non avete ancora deciso se sia o meno il caso di partire, Greenblu Hotels & Resort, che vanta otto strutture a 4 e 5 stelle nel cuore della Puglia e della Basilicata, ha messo a punto un protocollo per la sicurezza dei vacanzieri. Di cosa si tratta? Se ne parlerà nel “Greenblu Digitalk” sabato pomeriggio alle ore 18 su Facebook https://www.facebook.com/events/738230720050350/. Alla chiacchierata virtuale parteciperanno Angelo Annese, sindaco di Monopoli (Ba), Michele Minchillo direttore di Puglia Promozione, Enzo Magistà direttore di TgNorba 24, Marino Gentile general manager di Greenblu, Nico Casulli direttore operativo di Greenblu e l’attore Uccio De Santis. Modera il confronto la giornalista Maristella Bagiolini.

“Il protocollo Greenblu è stato messo a punto dai nostri manager, tecnici della sicurezza sul lavoro, un medico competente e un cosiddetto Covid manager, che si occuperà della sua applicazione in tutte le nostre strutture”, afferma il general manager Marino Gentile che parla anche di una lenta ma costante ripresa del settore turistico: “C’è grande volontà di concedersi una vacanza, la gente attende solo di capire quali sono le linee guida per farla in sicurezza. Per questo abbiamo deciso di mettere a punto un protocollo per vacanze protette e indimenticabili”.

Ma come cambierà l’esperienza in hotel? Personale e clienti dovranno rispettare alcune semplici regole, come racconta Marino Gentile: “All’accoglienza gli ospiti dovranno fornire prima dell’arrivo tutti i dati personali e poi solo una persona per nucleo familiare si presenterà in reception. Qui riceverà un passepartout digitale con cui potrà accedere a tutti i servizi della struttura utilizzando semplicemente il proprio cellulare. Servizio in camera, menu del ristorante o prenotazione di una location ristorativa alternativa potranno essere gestiti dallo smartphone, limitando così i contatti con il personale degli hotel”.

In tutte le camere delle strutture di Greenblu, inoltre, sono stati eliminati tutti i supporti cartacei come le brochure informative ed è il cliente a decidere di limitare la frequenza delle pulizie. Ad ogni cambio ospite, invece, ci sarà la sanificazione completa della camera. Il distanziamento, come previsto per legge, è già in vigore sia nelle aree ristorative che in quelle della spiaggia e della piscina.

Durante il “Greenblu Digitalk” si parlerà anche del bonus vacanze “molto apprezzato – secondo il manager Marino Gentile – ma ancora non tutti sanno come funziona, per questo proveremo a spiegarlo”. Fiducioso e positivo anche il sindaco di Monopoli (Ba), Angelo Annese: “La nostra città è pronta a ripartire e farlo nel rispetto delle regole. La maggior parte dei lidi e delle strutture ricettive hanno riaperto sia nel territorio urbano che extraurbano. Attendiamo solo l’arrivo dei turisti”.

E mentre cambiano le tipologie di viaggiatori, che sono soprattutto turisti di prossimità, Puglia e Basilicata si preparano a ricevere persone provenienti per lo più dal centro sud in cerca di relax dopo un inverno complicato. Lo spiega il direttore di Puglia Promozione, Michele Minchillo: “L’offerta turistica della Puglia nel post Covid sarà all’insegna di due parole che sono da sempre anche il mood della vacanza pugliese: spazi vasti, qualità dell’accoglienza ed esperienza umana. Questo promuoveremo rivolgendoci al mercato interno che ho fiducia possa tornare a muoversi appena l’estate entrerà nel vivo anche climaticamente parlando”. “I turisti che sceglieranno la Puglia – aggiunge Minchillo – troveranno la bellezza dei nostri borghi, dei nostri siti UNESCO, delle nostre spiagge e in più una serie di convenienze, dai trasporti alle visite guidate, che come Puglia Promozione stiamo mettendo a sistema per migliorare l’offerta e incentivare la domanda”.

(foto: Polignano a Mare, a corredo del comunicato stampa)