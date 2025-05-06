Di seguito il comunicato:

MalAmore, film diretto da Francesca Schirru, arriva dall’8 maggio nei cinema italiani distribuito da 01 Distribution. Non mancherà in regolare programmazione a Martina Franca presso il cinema Teatro Verdi, dove sabato 10 maggio h.21.30 saluterà il pubblico presente in sala l’attrice di grande talento originaria della città: Sara Putignano.

Tra gli attori del film, Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi, Domenico Fortunato, Giuseppe Ciciriello, Franco Ferrante, Pinuccio Sinisi, Sara Putignano, Elio Angelini e altri.

Il film racconta una storia di oggi. Mary è la giovane amante del pregiudicato Nunzio, sposato a sua volta con la capoclan Carmela. Quando la ragazza incontra Giulio, il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, trova la forza di troncare questa relazione tossica. Nunzio, in attesa di uscire dal carcere da dove continua a gestire i suoi business e i suoi traffici illeciti, invia il suo sgherro Michele, amico d’infanzia di Mary, per metterla in guardia e cercare di farle cambiare idea. Ma Mary vuole finalmente sentirsi ‘libera’ e decide di andare via per qualche giorno. La sua partenza ferirà l’orgoglio di Nunzio, che uscito finalmente di galera potrà dare sfogo a tutta la sua ira, in un mondo corrotto dove i veri elementi sovversivi sembrano essere l’amore e l’amicizia.

Con il suo potente debutto alla regia, Francesca Schirru firma un film intenso, umano e attuale. Nella cornice di un film di genere, esplora l’amore e l’amicizia oggi, calando il racconto nel contesto particolare della criminalità organizzata, rappresentazione “estrema” di una società, la nostra, dove sembrano prevalere la logica del potere, e della sopraffazione e i veri elementi sovversivi e rinnovatori sembrano essere proprio l’amore e l’amicizia.

Il film racconta “un mondo cinico e spietato che rispecchia le dinamiche disfunzionali e ‘tossiche’ che emergono oggi con forza anche nelle relazioni interpersonali più intime – afferma la regista – proprio come l’amore malato da cui vorrebbe fuggire la protagonista Mary, bloccata in un sistema relazionale che la vorrebbe prigioniera. Sarà proprio questa giovane donna, nel suo viaggio di emancipazione e riscatto in cerca della libertà, a scoprire che l’amore puro e sincero e l’amicizia più profonda possono rappresentare una forma di resistenza contro un sistema che sembra voler soffocare ogni forma di connessione autentica e disinteressata”.

Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta dalla regista Schirru insieme a Cesare Fragnelli è stato girato tra Roma e la Puglia, in particolare Brindisi e alcune località dell’Alto Salento, Francavilla, Torre Santa Sabina, Carovigno, Ostuni. È una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli con il supporto di Alessandro Contessa, opera realizzata con il contributo del MiC e il sostegno di Regione Puglia|Apulia Film Commission e della Regione Lazio. La fotografia è a cura di Filippo Silvestris, la scenografia è di Walter Caprara, i costumi di Magda Accolti Gil, il suono di Piero Parisi. Le musiche sono di Matteo Passarelli, il montaggio è stato realizzato da Mauro Ruvolo.