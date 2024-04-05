Di seguito un comunicato diffuso da Plastic-Puglia:

Annalisa Minetti, cantante, scrittrice e Campionessa mondiale paralimpica di atletica leggera è stata l’ospite d’onore di un convegno che si è tenuto ieri nella sala convegni del Gruppo industriale Plastic-Puglia, durante il quale sono stati affrontati i temi delle proposte educative da affidare alle giovani generazioni.

L’artista, che due settimane fa si è laureata con 110 e lode in Scienze Motorie a Roma, ha trattenuto il numeroso pubblico presente con le sue riflessioni su come preparare la “Generazione Z” ad affrontare nel modo più giusto l’età adulta. «Bisogna dare ai ragazzi la giusta libertà – ha detto – perché possano esprimere tutte le loro potenzialità senza condizionamenti. Bisogna affermare anche l’importanza dello sport, che è educativo, formativo e ha valore pedagogico attraverso il gioco».

LaMinetti ha quindi incantato i presenti con la sua splendida voce. Prima cantando il brano “Senza te o con te” con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1998, poi intonando senza l’ausilio di strumentazione “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni argomenti presenti nel libro “Educare fa bene alla salute” della professoressa Antonella De Mola, Dirigente Scolastico delI’ Istituto Comprensivo “Modugno-Galilei” di Monopoli. La Docente ha sostenuto il ruolo importante della scuola, definendola «la più importante agenzia educativa per l’istruzione e la formazione dei giovani in cerca di una nuova collocazione categoriale, a causa della parentesi pandemica, con tutte le conseguenze di un disagio a livello psicologico e sociale che stenta ancora a scomparire.»

All’evento hanno partecipato il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, Fondatore e Presidente del Gruppo Industriale Plastic-Puglia, Maria Pellegrini, Dirigente del “II Circolo Didattico di Conversano” e Rosella Tirico, già Dirigente dell’ I.C. “G. Bosco-G. Venisti” di Capurso. Ha moderato il dibattito Gianni Tanzariello, giornalista ed editore di Canale 7.