Trecentonove morti, circa 1600 feriti. Il disastroso terremoto in Abruzzo di magnitudo 6,3 si verificò il 6 aprile 2009 alle 3,12.
(immagine: fonte Wikipedia)
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