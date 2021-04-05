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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Dodici anni fa il terremoto in Abruzzo La notte del 6 aprile 2009, un disastro

6 Aprile 2021
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Trecentonove morti, circa 1600 feriti. Il disastroso terremoto in Abruzzo di magnitudo 6,3 si verificò il 6 aprile 2009 alle 3,12.

(immagine: fonte Wikipedia)


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