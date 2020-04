Di seguito il comunicato:

Eni a supporto di Taranto e Brindisi nella lotta al Coronavirus

San Donato Milanese (MI), 06 aprile 2020 – Eni informa di aver messo in campo azioni di supporto delle strutture sanitarie che a Taranto e Brindisi, città che in Puglia ospitano i propri impianti, stanno gestendo l’emergenza sanitaria.

In particolare, Eni ha sviluppato iniziative di sostegno alla comunità e alle aziende sanitarie locali di Taranto e Brindisi attraverso la fornitura di equipaggiamento sanitario per il rafforzamento della capacità della terapia intensiva nelle strutture ospedaliere individuate dalla Regione.

A Taranto sono già state consegnate alla Azienda Sanitaria Locale 40mila mascherine tra chirurgiche, FFP2 e FFP3. Prossimamente verranno consegnati gli altri dispositivi di protezione individuale e apparati sanitari tra i quali occhiali e tute protettive, ventilatori polmonari, ventilatori–respiratori e monitor multiparametrici.

A Brindisi sono state consegnate alla locale Azienda sanitaria 20 letti di terapia intensiva, 10mila mascherine KN95 e 30mila chirurgiche e sono in arrivo anche i presidi a supporto dei reparti ospedalieri e terapie intensive della città, quali carrelli di terapia intensiva, ventilatori polmonari per terapia intensiva, respiratori, defibrillatori, tute protettive, mascherine e altri presidi che saranno resi disponibili secondo la disponibilità di approvvigionamento.