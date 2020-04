Di Nino Sangerardi:

Stante l’emergenza creata dal Coronavirus non poche Giunte regionali d’Italia hanno deciso la proroga del pagamento del bollo auto. Ecco : Campania e Piemonte e Emilia Romagna e Umbria e Lombardia e Toscana e Veneto hanno spostato l’esborso della tassa,previsto da marzo a maggio, entro il 30 giugno 2020 mentre le Marche entro il 31 luglio senza sanzioni o interessi di mora.

A tutt’oggi 5 aprile 2020 presidente e assessori regionali pugliesi non hanno predisposto alcun differimento.

Nino Marmo, capogruppo consiliare di Forza Italia, ha chiesto al presidente Michele Emiliano di “ posticipare il pagamento del bollo auto,considerando il disagio economico patito da un numero crescente di persone a causa dell’emergenza Covid 19. E’ una questione di sensibilità e attenzione sociale”. Il consigliere Mario Romano,Gruppo Popolari ha sottoscritto un emendamento per lo slittamento della corresponsione del balzello sull’automobile da discutere in Prima Commissione convocata per il sette aprile 2020. Il gruppo consiliare M5S comunica che presenterà,prossima seduta del Consiglio regionale, un ordine del giorno per rinvio scadenza della tassa a carico del possessore di autoveicoli.

La Giunta regionale ultimamente ha deliberato l’accordo di cooperazione,valido da giugno 2019 a maggio 2021, con ACI(automobile club d’Italia ente pubblico non economico).

Per fare? Tra l’altro: riscuotere controllare e gestire le tasse automobilistiche,costituzione e aggiornamento,sulla base del dati del Pubblico registro automobilistico, dell’Archivio tributi automobilistici della Regione Puglia,riscossione ordinaria tramite sistema PagoPa e PagoBollo,recupero degli omessi e insufficienti e tardivi versamenti attraverso predisposizione flussi di accertamento del tributo e di lista da trasmettere all’Agenzia della Riscossione,assistenza al cittadino al fine di tutelare i diritti di accesso e integrazione ai sistemi regionali,informazione relativa ai rimborsi,garantire ai possessori e collezionisti di auto storiche,che ne hanno titolo,collaborazione per usufruire delle agevolazioni previste dalle Leggi.

Il costo delle mansioni a carico di Aci? Nel documento che è stato possibile visionare si legge della presumibile spesa di “8.500.000,00 euro anno 2019,12.500.000,00 euro anno 2020 e 3.000.000,00 euro anno 2021”.

“Targa Fleet Management srl può esporre il progetto definitivo”, è scritto nell’atto ratificato ultimamente da presidente e assessori regionali pugliesi.

Iniziativa ritenuta ammissibile,dopo la valutazione compiuta da Puglia Sviluppo spa(società al 100% proprietà della Regione Puglia), per un importo di 8.698.748,60 euro.

Quindi l’Ente regionale prevede di concedere l’aiuto pari a 4.898.425,00 euro,riconducibili al programma investimenti in favore di grandi imprese.

L’idea di Targa Fleet Management srl punta allo sviluppo del sistema di valutazione usura di un veicolo tramite tecnologie informatiche, all’evoluzione di strutture chimico-analitiche applicate delle officine specializzate.

Di conseguenza “ … si potranno garantire le specifiche del veicolo permettendo all’acquirente una generale fiducia nell’acquisto stesso”.

Piano industriale da realizzare dentro il fabbricato che si trova a Lecce,proprietà di I.Key srl.

Obiettivo della società romana è quello di raggiungere la leadership nel mercato di gestione delle flotte di proprietà e di noleggio/leasing, mirando a una clientela con un parco auto superiore alle 10 unità operante su tutto il territorio italico,isole comprese.

Il portafoglio servizi dell’azienda consta di 550 officine meccaniche,300 centri di revisione,330 carrozzerie,610 gommisti,470 autolavaggi.

Targa Fleet Management srl nasce nel 2001,deriva dalla preesistente Sava rent fleet services srl, sede legale in Roma,socio unico è Targasys srl che a sua volta appartiene a ACI Global spa compagine posseduta,100%, da Automobile Club d’Italia.

Cinquanta mila euro di capitale sociale,versato da Targasys srl, 59 dipendenti,filiali a Roma, Milano e Lecce. Oggetto sociale : gestione parchi autoveicoli e fornitura assistenza,soccorso stradale,perizie giurate,manutenzione,etc.

La Regione pugliese ha firmato dall’anno 2016 ad oggi diverse convenzioni con Aci.

Si rileva qui un potenziale conflitto d’interessi tra ACI e Regione Puglia visto che quest’ultima ha dato via libera al progetto(da finanziare) inviato da Targa Fleet Management srl,il cui assetto proprietario dipende interamente da Automobile Club d’Italia la quale ha sottoscritto con la Regione accordi per fornire, a pagamento, l’attività sopradetta e prorogata sino a all’anno 2021?