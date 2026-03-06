Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Prosegue anche nei primi due mesi del 2026 la tendenza positiva del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia tra gennaio e febbraio sono transitati 1.256.414 passeggeri confermando il buon andamento della mobilità aerea regionale.

In dettaglio 777.972 sono stati i passeggeri di linea nazionale e 472.502 i passeggeri della linea internazionale che continua a crescere facendo registrare un +14,7%.

Un risultato questo che consolida la crescita e la solidità della rete aeroportuale pugliese.