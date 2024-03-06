Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si terrà giovedì 7 marzo 2024, dalle ore 17 alle ore 18.30, il primo dei seminari previsti nell’ambito del progetto O.L.T.R.E. (Orientamenti. Laboratori. Territorio. Racconti. Esperienze) nato nell’ambito dell’intervento denominato “Orientamento alla Scuola dell’Area Interna Gargano” a valere sul POC Puglia 2014/2020, Asse X, Azione 10.3, promosso dal Comune di Cagnano Varano, capofila delle Aree Interne del Gargano, distretto intercomunale della provincia di Foggia che include i comuni di Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano.

Il seminario, che si svolgerà nello Spazio Sportello OLTRE di Cagnano Varano, in Piazzetta Bellavista, è incentrato su “Le professioni del digitale”, con un focus sul Web Developer, il nuovo corso gratuito post-diploma in avvio a Cagnano Varano.

Relatori esperti del seminario saranno Sara Scirocco, Mary D’Apolito e Mario Claredon.

Formarsi per costruire il futuro è lo slogan dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’ITS Academy Apulia Digital Maker, che propone corsi professionalizzanti post diploma, gratuiti e a ciclo breve, nei settori dell’Informazione, Comunicazione e Dati in Puglia e che ha sede anche a Cagnano Varano, (link: apuliadigital.it). “Oltre” nasce con la mission di presentare alle ragazze e ai ragazzi, dai 12 ai 18 anni, residenti nei cinque comuni dell’Area Interna Gargano, tutte le opportunità che il territorio offre in ambito di istruzione e formazione professionale, al fine di orientarli in maniera consapevole e mirata a intraprendere percorsi di studio coerenti con la vocazione del territorio e allineati con i bisogni occupazionali del mercato del lavoro locale.

Il primo step del progetto ha portato all’attivazione di uno Sportello che offre servizi di orientamento, per fornire informazioni sulle opportunità formative del territorio e supportare giovani e famiglie nella scelta dei percorsi da intraprendere. Lo Sportello, a Cagnano Varano, si trova in Piazzetta Bellavista, ed è attivo ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 12:00. (per info, 0884.88939 oltre@apuliadigitalmaker.it).

O.L.T.R.E. sperimenta nuove strategie di Orientamento partendo dalla costruzione di una Comunità Orientativa Educante, in cui la responsabilità educativa è condivisa da famiglia, scuola e territorio. Una rete che, collegata ai vari attori del tessuto produttivo, istituzionale e dell’ecosistema sociale, ristabilisce la centralità della collettività nei processi di progettazione condivisa per il territorio. Per questo obiettivo è stato sviluppato un piano di iniziative che sarà articolato in: incontri di sensibilizzazione nelle scuole superiori di secondo grado; percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), con attività laboratoriali, pratiche ed esperienziali, rivolte agli studenti delle IV e V classi; una serie di 10 seminari. Ogni appuntamento, che si svolgerà nella sede dello Sportello, sarà incentrato su un focus tematico legato alle opportunità in ambito di formazione, lavoro e autoimprenditorialità, a cui parteciperanno esperti del settore formazione, imprenditori, professionisti e referenti di enti e istituzioni territoriali che, attraverso la narrazione di progettualità, esperienze e storie di successo, possono trasferire ispirazioni e buone pratiche, utili a stimolare i giovani a guardare “oltre” i limiti di preconcetti, timori e incertezze per scegliere nuove strade di crescita e formazione nella loro terra.