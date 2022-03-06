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Candelaro, codice rosso nel foggiano. Puglia, maltempo: allerta temporali e neve Protezione civile, previsioni meteo e bollettino di aggiornamento

6 Marzo 2022
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Nell’immagine di home page, fonte protezione civile della Puglia, il bollettino di aggiornamento dell’1,47 per rischio idraulico. Riguarda l’esondazione del torrente Canndelaro.

Nell’immagine sotto, fonte protezione civile della Puglia, lo schema di rischio per l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra degli 300-500 m sui settori settentrionali di Puglia con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti alle quote più elevate; al di sopra dei 500-800 m sulla Puglia centrale, con apporti al suolo deboli o localmente moderati.”,

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