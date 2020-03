Di seguito il comunicato:

Nel corso dell’esercizio 2019 la nuova produzione è passata a 974,7 milioni con un incremento del 56,15%, rispetto ai 624 milioni del 2018. Di questi, 851 milioni appartengono al comparto vita finanziario, che registra un+62%, con una crescita nel collocamento delle polizze temporanee caso morte del 45%, delle polizze CPI del 31%, delle polizze danni rami elementari del 26%, della previdenza complementare del 23,7% e delle polizze auto del 15,5%.

Il portafoglio complessivo è aumentato del 27,52% superando i 4,4 miliardi di Euro, con oltre 170 milioni imputabili ai rami danni, per un totale di 567.299 polizze attive al 31/12/2019.

Positivi anche i risultati della controllata Assicura Broker, che nel 2019 ha ampliato il proprio campo d’azione sviluppando l’attività sia verso le BCC-CR-Raika del Gruppo Cassa Centrale, che verso società esterne.

Nel corso dell’esercizio 2019 l’ammontare dei premi intermediati è passato a 16,3 milioni, con un incremento del 5.5%, rispetto ai 15,45 milioni del 2018. Il 63% del totale si riferisce a polizze di Società del Gruppo.

“Assicura rappresenta una delle eccellenze del Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano – afferma l’Amministratore Delegato, Enrico Salvetta – e i risultati rispecchiano il nostro valore, e la nostra capacità di offrire una consulenza assicurativa di ottima qualità, che viene apprezzata anche dalle 7 banche clienti non facenti parte del Gruppo Cassa Centrale. Un numero questo in crescita, a testimonianza del riconoscimento della qualità dei nostri servizi.”

Un ulteriore passaggio che segna il percorso di Assicura è rappresentato dal processo di rebranding che sta interessando tutte le società del Gruppo Cassa Centrale, in risposta all’esigenza di avere un’identità condivisa, riconoscibile e distintiva, caratterizzata da un brand solido e riconoscibile anche per l’attività di Bancassicurazione. Il nuovo logo – compatto, lineare, geometrico – e il nuovo marchio “Bancassicura”. affiancheranno i tradizionali marchi “Sìcuro” e “Sì”, consentendo di identificare ancora meglio l’offerta rappresentata da Assicura. Uno stile tutto nuovo, dunque, che si rispecchia nell’adozione del nuovo sito www.assicura.si., e nell’area riservata MyAssicura, da cui già oggi sono disponibili servizi come il controllo delle proprie posizioni assicurative, la ristampa della documentazione fiscale inerente le polizze sottoscritte e il monitoraggio dei propri sinistri.

“La missione di Assicura – conclude Salvetta – si ispira ai principi della Cooperazione di Credito, per offrire alle imprese e alle famiglie soluzioni chiare e semplici per soddisfare i bisogni di tutela della persona, di protezione dei beni e del patrimonio. Supportiamo i clienti in un’adeguata pianificazione della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa, per garantire una gestione consapevole dei rischi che consenta di affrontare con serenità uno scenario in continua evoluzione ed esigenze sempre nuove.”

In Puglia, sono 8 le banche di credito cooperativo aderenti al Gruppo CCB, che ad oggi ne conta 80 su scala nazionale: BCC Alta Murgia, BCC Alberobello, BCC Cassano, BCC Conversano, BCC Locorotondo, BCC Monopoli, BCC San Giovanni Rotondo, BCC San Marzano, con un totale di 62 filiali, 537 collaboratori, un CET1 di 461 milioni.

La raccolta diretta delle BCC pugliesi ,sotto la guida della capogruppo trentina, si attesta in totale a 2,798 miliardi, la raccolta complessiva a 3,295 miliardi e gli impieghi sono pari a 2,045 miliardi.

Assicura

Assicura Agenzia, controllata al 100% dalla Capogruppo e detentrice di una partecipazione pari al 100% di Assicura Broker, a seguito della fusione per incorporazione inversa di Assicura Group in Assicura Agenzia, seleziona, in forza del gruppo d’acquisto, efficaci soluzioni ai bisogni di tutela della persona, di protezione dei beni e del patrimonio, di pianificazione della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa a favore delle famiglie e delle PMI ed offre un qualificato servizio di brokeraggio per la clientela corporate, per garantire una gestione consapevole dei rischi e delle esigenze che consenta di affrontare con serenità uno scenario in continua evoluzione

L’organico è composto da 50 persone, ai quali si aggiungono i 17 dipendenti di Assicura Broker che forniscono un’assistenza specializzata nella ricerca delle migliori formule assicurative istituzionali per le banche e le aziende. Dopo gli uffici già insediati a Trento, Udine e Padova, sono state aperte due nuove sedi a Brescia e a Roma per migliorare l’assistenza alle banche lombarde e alle banche del Centro Sud che hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano.