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Sammichele di Bari: carnevale, grande accoglienza per miss Italia Sabato

6 Febbraio 2023
Grande accoglienza del Carnevale Sammichelino per Miss Italia 6

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Nel Carnevale di Sammichele di Bari, un carnevale storico nato tre secoli fa, protagonisti sono i festini, ovvero le sale da ballo aperte contemporaneamente che danno la possibilità ai partecipanti provenienti da ogni parte di vivere momenti di ballo, gioco e divertimento.

Sabato 4 febbraio, accolta con molto entusiasmo, ha fatto visita agli otto locali da ballo Miss Italia Lavinia Abate. La 18enne romana, incoronata nel corso della finale nazionale tenutasi lo scorso dicembre e alle sue primissime uscite ufficiali, accompagnata dall’esclusivista pugliese del concorso di bellezza Carmen Martorana, è stata acclamata da persone di tutte le età che hanno voluto scattare decine di foto con l’incarnazione della bellezza italica in outfit principesco, grazie alla stylist Susanna Rivieri e ad Antonello Cascione rappresentanze. Impossibile per lei resistere ai contagiosi ritmi pugliesi della pizzica.

Miss Italia è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Sammichele di Bari e dal sindaco Lorenzo Netti, orgoglioso di questa tradizione carnascialesca così radicata.

Il Carnevale Sammichelino è tra quei carnevali storici patrocinati e finanziati dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.

Si ringrazia Vito Bozza photographer.


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