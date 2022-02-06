“Brividi” è la canzone vincitrice del festival di Sanremo. Mahmood & Blanco gli interpreti del brano che ha vinto.

Blanco, al secolo Riccardo Fabbricone, ex calciatore della Feralipsalò, serie C: era difensore.

Seconda posizione per Elisa, terza piazza per Gianni Morandi. Premio della critica a Massimo Ranieri.

La settantaduesima edizione del festival di Sanremo è stata quella che ha consacrato una volta di più Amadeus, per il quale è “inevitabile” (lo ha detto il direttore di Raiuno, Stefano Coletta) la quarta volta. Protagonisti di primo ordine i pugliesi:, Emma, sesta classificata. Checco Zalone, superospite. Soprattutto Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice della quarta serata.