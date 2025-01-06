Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Ha preso il via sabato il ricco programma di eventi e attività del progetto “Salento, 5 Senses to Tell Christmas” , un itinerario multisensoriale che, in occasione delle festività natalizie e per tutto il mese di gennaio 2025, offre esperienze gratuite all’interno di alcuni dei luoghi più suggestivi del Salento.

Il progetto, gestito dall’associazione D.ANTHEA, è finanziato a valere sui fondi POC Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Asse VI – Azione 6.8) – Avviso ARET Prodotti Turistici a Tema “Festività Natalizie” #WeAreInPUGLIA , a testimonianza dell’impegno della Regione Puglia nel valorizzare e promuovere il territorio attraverso iniziative culturali e turistiche accessibili e innovative.

Un Natale per tutti i sensi “Salento, 5 sensi per raccontare il Natale” propone cinque diversi filoni di scoperta, ispirati ai cinque sensi (GUARDA, ASSAPORA, ANNUSA, TOCCA, ASCOLTA). Ogni esperienza permette di entrare nel cuore delle tradizioni natalizie salentine, tra show cooking, visite guidate, concerti, laboratori artigianali e degustazioni di prodotti tipici.

Gli appuntamenti sono dislocati in più comuni — Scorrano, Specchia, Tricase, Gallipoli, Santa Maria di Leuca — e spaziano tra percorsi guidati tra luminarie, presepi di sabbia, canti gregoriani e antichi organi , passando per laboratori di ceramica e pasticceria tradizionale , con particolare attenzione all’ inclusività e all’ accessibilità .

Ampio e qualificato il partenariato al progetto:

CAROLI HOTELS [HOTEL TERMINAL – VILLA LA MERIDIANA – LA DISPENSA DI CAROLI – ECORESORT LE SIRENÈ – HOTEL JOLI PARK – RESIDENCE BELLAVISTA](Gallipoli, S.M.Leuca – LE) AURORA CLUB SRL MESSAPIA HOTEL & RESORT (Santa Maria di Leuca – LE) HOTEL CASA PER FERIE MARIS STELLA 73040 (Marina di Leuca – LE) ENTE PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE V.M. titolare della Basilica di Leuca FONDAZIONE DE FINIBUS TERRAE – PARCO CULTURALE ECCLESIALE “TERRE DEL CAPO DI LEUCA” Fondazione di Partecipazione (Castrignano del Capo – LE) ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE ACCADEMIA DELLA MINERVA (Specchia – LE) MUSEO DELLE LUMINARIE DI PUGLIA – COMUNE DI SCORRANO (Scorrano – LE) BOTTEGA CERAMICHE BRANCA (Tricase – LE) SANDEMETRIO SRL Opificio erboristico (Specchia – LE) UNIONE ITALIANA CIECHI sez. Lecce FILIPPO SMALDONE APS sordomuti (San Cesareo – LE) AUSER sezione di Specchia – LE

Calendario sintetico degli eventi

LA LUCE DEI SENSI

6 gennaio 2025, dalle 16.30 – SCORRANO

Visita guidata al borgo antico, al Museo delle Luminarie di Puglia e al Presepe di sabbia. DOLCE NATALE SALENTINO 4 gennaio 2025, dalle 18.30 – SCORRANO (Palazzo Veris/Municipio)

Show cooking a cura di Messapia Hotel & Resort (Chef Mirco A. Vigna).

18 e 25 gennaio 2025, dalle 13.30 – GALLIPOLI (Hotel Club Bellavista)

Show cooking e laboratori gastronomici a cura di Caroli Hotels (Chef Antonio Mangino). ESSENZE SALENTINE

9 gennaio 2025, dalle 18.00 – SPECCHIA (Pasticceria Millevoglie)

Esperienza olfattiva e degustazione di prodotti biologici Sandemetrio. L’ALTRA METÀ DEL PRESEPIO

6 gennaio 2025, dalle 18.30 – SCORRANO (Chiesa degli Agostiniani)

Spettacolo-concerto a cura di Accademia della MINERVA con i Pupi in terracotta (A. Branca). TERRAMIA, TERRACOTTA

11 gennaio 2025, dalle 10.00 – TRICASE (Ceramiche Agostino Branca)

Laboratorio di decorazione della terracotta e visita alla bottega artigianale. PUPI E SPIRITELLI SALENTINI

22 gennaio 2025, dalle 10.00 – SPECCHIA (AUSER)

Laboratorio creativo artigianale per la realizzazione di personaggi tipici salentini. IL SUONO CELESTE

25 gennaio 2025, dalle 10.00 – Chiese del SUD SALENTO

Tour guidato alla scoperta degli antichi organi con operatore culturale e organista. IL NATALE NEL TEMPO

1° febbraio 2025, dalle 18.00 – SANTA MARIA DI LEUCA (Basilica del Santuario)

Concerto per voci e strumenti d’epoca con repertorio dal Gregoriano al Pop.

Tutti gli eventi sono gratuiti sulla prenotazione, fino all’esaurimento dei posti.

Si invitano gli organi di stampa (giornali, TV, radio, testate online) a diffondere la notizia e a partecipare a questa iniziativa che mira a valorizzare la cultura, le tradizioni e l’enogastronomia del Salento nel periodo natalizio, rendendole fruibili a chiunque grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e gli Istituti Filippo Smaldone per le persone con disabilità visiva e uditiva.

Per informazioni, prenotazioni e maggiori dettagli sul programma: