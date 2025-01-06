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Lotteria Italia: in Puglia forte incremento nella vendita dei biglietti Stasera l'estrazione dei vincenti

6 Gennaio 2025
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Di seguito il comunicato:

La Lotteria Italia dilaga in Puglia. Secondo quanto appreso da Agipronews, per l’edizione del 2024 le vendite dei biglietti sono esplose, passando da 274mila tagliandi a 423mila, per un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. Il dato, raccolto a poche ore dal termine delle vendite, rende anche la Puglia la quinta regione per incremento dei biglietti.

A livello nazionale il dato di vendita presunto è di 8.65 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

(immagine: tratta da sito Lotteria Italia)


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