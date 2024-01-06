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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 8 gennaio, per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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