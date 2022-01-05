Di seguito il comunicato:

La Befana è a Gallipoli, al “WONDER CHRISTMAS LAND“. Sarà lei a chiudere la settima edizione della maestosa produzione natalizia firmata da POIEOFOLA’ e Ragazzi di via Malinconico, di scena nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico della cittadina ionica, che anche quest’anno sta accogliendo migliaia di presenze non solo pugliesi ma provenienti da tutta Italia.

In WONDER CHRISTMAS LAND la cara vecchina fa ingresso sulla Luna, tra mirabolanti coreografie danzate da personaggi magici, in un cielo di nuvole scintillanti, attorniata da caroselli ballerini e soldatini, leccornie e decorazioni animate e con la sua venuta avranno inizio le celebrazioni. Durante la parata gli ospiti sono travolti dalla suggestiva nevicata magica che diffonde eccitazione e stupore e apre le porte dello spettacolo. Tra i personaggi più attesi, in questi ultime quattro date ricompare il “fuligginoso” aiutante della nonnina, Cenere, che tanto successo ogni anno riscuote tra i bambini, per le sue simpatiche provocazioni.

“Da noi trovate una befana giocosa e decisamente fuori dagli standard italiani, una befana che trae ispirazione dalle fiabe, più nonnina simpatica e smemorina che vecchietta inquietante. Occhi dolci, dall’accento nordico, non sappiamo come sia capitata in Italia, ma il mondo delle fiabe ce l’ha mandata e noi ce la temiamo proprio così” dicono Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del Wonder Christmas Land, la maestosa produzione natalizia firmata da POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali con “Ragazzi di Via Malinconico”. E’ uno spettacolo studiato per l’incanto di bambini ed adulti, condotti attraverso performance teatrali e musicali, come in un mondo magico fatto di zucchero, neve e magia. Lungo il percorso si alternano parate coreografiche a tema, show luminosi, viaggi sensoriali tra macro-scenografie ed estrema attenzione ai dettagli, fino al momento dell’udienza con con la Befana, a cui Babbo Natale, protagonista del WCL finora, a partire dal 4 dicembre, ha lasciato le redini delle feste natalizie a Gallipoli.

Spettacoli previsti alle ore 16:30 e 19:00 di giovedì 6 gennaio.

Biglietti: 12 euro adulti, 8 euro bambini (dai 12 mesi in su). Info e prenotazioni su www.wonderchristmasland.it e +39 329 637 3342. Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto. L’accesso a WCL è da Piazzetta dei Musicisti (scarpata del castello). Tutti gli spettacoli sono gestiti secondo le disposizioni anti-contagio covid19: obbligo di super green pass e mascherine ffp2 per tutta la durata della performance.

A Gallipoli l’incanto del Natale



La costruzione di Wonder Christmas Land parte ogni anno già nel periodo estivo, grazie ad un Laboratorio di scenografia nell’ambito del quale vengono realizzate le opere, per lo più in cartapesta, pensate ad hoc per la location della Galleria Dei Due Mari (grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Gallipoli). Il team di lavoro è guidato come sempre dai manager di POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del format. Le maestose scenografie sono realizzate puntualmente dal gruppo di artigiani della cartapesta dei “Ragazzi di Via Malinconico”, con l’ausilio significativo di artisti locali, decoratori e professionisti dell’allestimento scenico, oltreché di costumisti d’esperienza impegnati per mesi nella realizzazione degli abiti.

I LIBRI del WONDER CHRISTMAS LAND

Le atmosfere del WONDER CHRISTMAS LAND sono riprodotte in due libri interattivi per bambini suddivisi per target d’età: NIKOLAUS – La Leggenda del Natale e BRILLA – Storia di un Natale presente, scritti dagli stessi autori del WCL.

“Se non guardi su nel cielo

come puoi contar le stelle?

Che il Natale splenda sempre

quando ce n’è più bisogno”.

Editi da VESEPIA e redatti dagli autori di WONDER CHRISTMAS LAND Alberto Greco e Roberto Mario Treglia, i testi sono realizzati ad hoc per un pubblico di bambini di scuola primaria e dell’infanzia: grazie ad una funzione “QR- code” la copertina e le pagine interne si animano come per magia e propongono ai piccoli fruitori audio-lettura assistita, animazioni, inedite colonne sonore e splendide tavole illustrate in movimento.

NIKOLAUS (Vesepia, 2020) è pensato in chiave propedeutica alla visita presso il nostro format teatrale: molti personaggi, tra cui l’elfo Dorobelto, protagonista della storia, e diversi quadri artistici animeranno le sale del percorso interattivo all’interno del castello. Tutto ciò offrirà spunti ricreativi ai docenti e un riscontro tangibile per piccoli spettatori che vedranno “in carne, ossa e calzamaglia a righe” i loro beniamini. La storia racconta di un elfo che insegue il suo sogno più grande, ovvero lavorare per Babbo Natale. Con l’aiuto del compagno Saetta e dal gufo Adalberico scoprirà le leggende più grandi del Natale e i misteri di Santa Claus. Adatto a scuole d’infanzia e primarie (+3 anni)