Di Nino Sangerardi:

Duecentosettantacinquemila euro. Per fare?Impegnati dal Comune per la cerimonia finale dell’anno di Matera capitale europea della cultura e il concerto di Capodanno. Manifestazioni che sviluppano dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

In qualità di socio—insieme a Regione,Provincia,Camera di Commercio e Università degli Studi della Basilicata—della Fondazione Matera-Basilicata 2019 l’Amministrazione comunale ritiene importante il maggior coinvolgimento della città all’evento,tenuto il 20 dicembre nella Cava del Sole,e attraverso il trasferimento della Festa nelle vie del centro“…. In quelli che sono i cuori pulsanti dell’aggregazione civica”.

Quindi anche per la messa in opera di una “Notte bianca della capitale europea della cultura”, a partire dalle ore 23, che si auspica “memorabile nel ricordo di tutti i materni e non “ sindaco e assessori hanno stanziato 100.000,00 euro.

Per quanto riguarda gli avvenimenti pro Capodanno 2020 all’avviso pubblico indetto dal Municipio hanno risposto due ditte : Sound planet music di Antonio Viggiani di Pisticci provincia Matera(progetto : Materanno-L’alba di domani in piazza Vittorio Veneto 30-31 dicembre 2019) e Quorum srl di Matera(progetto: Concerto di fine anno 2019).

Vincitore è risultato Sound placet music per un “importo teorico del contributo concedibile fino a 150 mila euro da riferirsi al cachet artisti(Tiromancino e altri) e conduttori,diritti Siae,palco e servizi audio,luci e altri servizi connessi alla realizzazione dello spettacolo in piazza e alla gestione del relativo piano emergenze”.

Dulcis in fundo il giorno 6 gennaio 2020,ore 18.30, nell’Auditorium Raffaele Gervasio,a conclusione del programma di feste natalizie, si terrà il concerto del maestro Giovanni Allevi “pianista e compositore di fama internazionale”.

Il corrispettivo che il Comune verserà ad Allevi è pari a 25.000,00 euro oltre Iva per prestazione artistica,logistica e staff.