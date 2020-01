Scrive Antonio De caro, sindaco di Bari:

Appuntamento il giorno dell’Epifania, alle ore 17 tra via Sparano, via Argiro e piazza Umberto, con le fiabe più amate dai bambini.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori di Trani sul filo:

Certo, dopo due giornate affollatissime, sorprende vedere in calendario “solo” uno spettacolo per il giorno della Befana, ma siamo al Congedo e all’ultima grande occasione per condividere le emozioni di quest’avventura. E per quanto la conclusione di una bella edizione come quella appena trascorsa di TRANI sul filo comporti una certa dose di tristezza, sarà proprio difficile difenderla dal travolgente divertimento dell’appuntamento con il MagdaClan, alle ore 21,00 di questo lunedì 6 gennaio, sotto lo chapiteau, in piazza Gradenigo, ormai connotata come “quella” del Circo.

Che dire? Ce ne faremo una ragione e così bilanci e nostalgie saranno rinviati a dopo, lasciando all’Epifania del festival circense che il Comune di Trani ha deciso di sposare, il compito, ancora una volta, di farci sognare.

In pista acrobati, giocolieri e fantasisti di questa straordinaria formazione che quest’anno, sotto il proprio chapiteau, ha ospitato artisti che ricorderemo a lungo e un pubblico entusiasta ormai appassionatosi a quest’arte. MagdaCabaret è un susseguirsi di numeri e imprese animate da acrobati pescatori di sogni che prendono il largo sulla loro nave-circo. Un cabaret dove immagini surreali sono accompagnate dalla musica dal vivo. Numeri pieni d’incanto e tecnica sopraffina, giocata nelle più insolite discipline: scale in equilibrio, corde aeree, portés acrobatici, manipolazione d’oggetti inaspettati, vertiginose verticali, acrodanza e sfide pronte a trasformarsi in abbracci.

Al congedo naturalmente tutti presenti per i ringraziamenti, a cominciare dall’amministrazione comunale di Trani, dal direttore artistico Carlo Bruni e dal custode dell’impresa Niki Battaglia, dalla preziosissima Associazione delle Arti, impegnata nella cura di ogni dettaglio e dal complice Teatro Pubblico Pugliese, per finire con la Regione Puglia, indispensabile sostenitrice grazie al capitolo #WeareinPuglia, veicolo di promozione turistica per una Città che ha scelto l’Assessorato alle Culture e il plurale per pensare il suo futuro.

Botteghino aperto a Palazzo Beltrani dalle 10,00 alle 18,00; biglietteria on line (www.tranisulfilo.it) e naturalmente biglietteria “volante” all’ingresso dello chapiteau. Sempre ancora per un giorno visibili la mostra diffusa nelle vie del centro (via Mario Pagano), 20 pannelli omaggio a Gianni Rodari, a cura di Enzo Covelli della libreria Miranfù, e la bellissima esposizione, allestita a Palazzo Beltrani, dedicata a Tina Modotti, la grande fotografa del ‘900. Info: 0883.500044.

Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo speleologico martinese:

Il 6 gennaio torna a Martina Franca la Speleo Befana!

Ritorna a Martina Franca l’evento che vede protagonista la vecchina più amata da grandi e piccini pronta a distribuire dal suo sacco caramelle e felicità. La discesa è prevista per le ore 20:00, minuto più minuto meno davanti alla Basilica di San Martino.

Ma l’appuntamento col mondo speleologico quest’anno raddoppia, infatti, in Piazzetta Sant’Antonio (Villa Garibaldi) a partire dalle 10:00 del mattino, sarà attrezzata un’area adibita a giochi speleologici per bambini.

E non finisce qui, per tutto il giorno Palazzo Ruggieri (accanto alla Basilica), come da tradizione, sarà fruibile al pubblico, per visitare la consueta mostra fotografica e alle proiezioni video che raccontano le magie del mondo ipogeo e delle esplorazioni del Gruppo Speleologico Martinese.

È con il grande entusiasmo, che accompagna questa manifestazione vi aspettiamo numerosi per conoscere il mondo speleologico e divertirci in compagnai della Speleo Befana.

La Speleo Befana 2020 si inserisce nel cartellone “Martina si illumina”, organizzato dal Comune di Martina Franca, Assessorato al Turismo.

Ingresso Libero.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana:

Lunedì 6 gennaio alle 18.30 a Castello Imperiali si terrà il concerto del Coro di Clarinettisti “Antonio Mogavero”. La formazione, composta da giovanissimi musicisti diretti dal maestro Cosimo Spinelli, proporrà un vasto repertorio musicale che spazierà dalla musica classica ai brani natalizi.

Gli eventi sono inseriti nel cartellone di eventi “Incanto di Natale” organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il DUC Città degli Imperiali, la Pro Loco ed il Maff.

A Foggia “Arriva la befana”: locandina.