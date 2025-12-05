In occasione della Superluna Fredda, che si è levata nel cielo giovedì 4 dicembre, il fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha deciso di immortalare il disco d’oro poco dopo il tramonto mentre si erge sull’Abbazia di San Vito a Polignano a Mare, riuscendo a cogliere il momento alla perfezione. Un evento unico visto che non si vedrà con le stesse caratteristiche eccezionali per molti anni fino al 2042.