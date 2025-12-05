rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Ex Ilva: “il piano di chiusura ritirato” Emiliano

5 Dicembre 2025
noinotizie

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Il piano della chiusura e della cassa integrazione è stato completamente ritirato, e soprattutto ci è stata data assicurazione che lo stabilimento ex Ilva di Taranto continuerà a rifornire di coils l’impianto di Genova. Allo stato degli atti, questo tranquillizza sia il sindacato che i lavoratori, e anche un po’ tutti noi come Regione Puglia ed enti locali. Ci è stato confermato che il piano di decarbonizzazione va avanti in vista dell’individuazione di un acquirente. Sullo sfondo resta la questione posta da tutti noi: nel caso in cui non si dovesse trovare un acquirente privato, nelle modalità consentite dalla legge lo Stato deve assumere la responsabilità della gestione dello stabilimento.
Inoltre, è stata presentata una serie di ipotesi di investimento, alcuni dei quali conoscevamo già, altri sono cose nuove, che offrono la possibilità di riallocare alcune centinaia di eventuali esuberi nel corso del tempo. Si tratta di progetti che hanno una concretezza abbastanza relativa, ma che comunque appaiono dotati di una certa serietà dato il prestigio e la reputazione delle imprese che si sono fatte avanti”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine dell’incontro odierno con il ministro Urso convocato a Roma nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. All’incontro presenti anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Verifiche alla linea a Rimini, il frecciarossa Bari-Milano fermo a Pesaro almeno oltre un’ora In serata

control room Aqp (3)

Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione