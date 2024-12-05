Di seguito un comunicato diffuso da Arca Capitanata:

L’Amministratore Unico di A.R.C.A. Capitanata rende noto che, con determina dirigenziale n. 1661 del 3 dicembre 2024, è stato indetto Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a valere sul Fondo Sociale istituito con deliberazione di Giunta regionale del 4 novembre 2024, n. 1472.

Il Fondo sociale è finalizzato alla corresponsione dei contributi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nei comuni della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall’Agenzia, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.

Per la gestione e l’utilizzo del fondo sociale, l’A.R.C.A. Capitanata si è dotata di apposito Regolamento attuativo approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 231 del 29 novembre 2024.

Il Regolamento, l’Avviso Pubblico e il modello di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Agenzia www.arcacapitanata.it nella home page – sezione news “Fondo Sociale 2024”.

Gli assegnatari in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Regolamento attuativo per la gestione e l’utilizzo del Fondo Sociale, possono presentare domanda sull’apposito modulo messo a disposizione da A.R.C.A. Capitanata dal 4 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 13 dicembre 2024 .

Per informazioni è possibile scrivere alla mail fondosociale@arcacapitanata.it, o recarsi presso la sede di A.R.C.A. Capitanata sita a Foggia in via Romolo Caggese 2, nei seguenti giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

In alternativa è possibile rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali degli inquilini (Sunia, Sicet, Assocasa, Uniat, Unione inquilini).