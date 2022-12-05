Di seguito il comunicato:

Lunedì 5 dicembre, alle ore 16, nella sala convegni di Confindustria Bari Bat (via Amendola 172) si terrà “Digital Neworking, nuove visioni per le Pmi”, un talk promosso per presentare la piattaforma Business Place Puglia. Dopo le introduzioni del Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana e della presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Puglia, Teresa Caradonna, che è anche vice presidente nazionale di Piccola Industria, interverranno il presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari Saverio Piccarreta, il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino, il direttore di RetImpresa Carlo La Rotonda, il presidente della Miami Scientific Italian Community Fabio De Furia e la co-founder di Marshmallow Games e presidente di InnovUp Cristina Angelillo, e Pasquale Del Vecchio, Associato di ingegneria gestionale all’Università LUM. Le conclusioni sono affidate a Gianluca Lattanzi, project manager di Business Place Puglia.

Business Place Puglia è un luogo virtuale in cui scambiare prodotti e servizi, ma anche conoscenze e abilità, risorse e unicità, orientato a lanciare idee d’impresa, intercettare segmenti di filiera, cercare aggregazioni d’impresa o consulenze specifiche, ovvero uno spazio esclusivo orientato a favorire il business matching e business community management.