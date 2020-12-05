Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo: con validità dalle 8 di domani, domenica 6 dicembre, per 12 ore, fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo: con validità dalle 8 di domani per 6-12 ore, da riferimento a” persistere di venti da forti a burrasca. ” Rischio : secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.