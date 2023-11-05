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Happy Casa Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano, Roma-Lecce, la serie C girone C, la serie D girone H Basket maschile serie A e calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

5 Novembre 2023
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Con il nuovo coach Rakota l’Happy Casa Brindisi, che finora le ha perse tutte, affronta oggi l’EA7 Emporio Armani Milano. La partita del palaPentassuglia, per la sesta giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A, è in programma alle 18,30.

Calcio: serie A, alle 18 si disputa Roma-Lecce. I salentini nelle ultime giornate hanno messo insieme una serie di risultati negativi, nella difficile trasferta devono provare ad invertire la tendenza.

Serie C girone C: fra le partite odierne Giugliano-Brindisi e Taranto-Juve Stabia, entrambe alle 18,30. In particolare gli ionici al quarto posto in classifica ospitano la formazione capolista.

Serie D girone H: tra le gare in programma oggi (ore 14,30) Casarano-Angri, Fidelis Andria-Santa Maria Cilento, Gelbison-Città di Gallipoli, Gravina in Puglia-Città di Fasano, Manfredonia-Matera, Nardò-Bitonto, Rotonda-Barletta e (ore 15,30) Team Altamura-Martina.

 

 

 

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