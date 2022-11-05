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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

In Salento le maggiori precipitazioni nella notte. Puglia, maltempo: allerta anche oggi Protezione civile, previsioni meteo

5 Novembre 2022
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La zona fra Brindisi e Lecce è quella interessata, dalla scorsa mezzanotte all’alba, dalla pioggia più intensa. Novoli con 35 millimetri di livello della precipitazione (dato delle 5,45 secondo le rilevazioni della protezione civile della Puglia) è la località con la maggiore quantità di pioggia. Peraltro in tutta la Puglia si sono registrate piogge, dove di pochi millimetri e dove invece più consistenti.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità’, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Vento: inizialmente da forti a burrasca sud-orientali sulla Puglia meridionale, tendenti a ruotare da nord-ovest in serata e in estensione al resto della regione, con raffiche fino a burrasca forte sulle coste settentrionali e rilievi del Gargano, mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

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