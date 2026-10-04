Di seguito il comunicato:

Con l’evento inaugurale tenutosi in Concattedrale il 4 ottobre in occasione del Giorno del Dono, è entrata nel vivo la Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà che quest’anno ha tagliato il prestigioso traguardo delle venti edizioni.

È stato il concerto “Le ali della libertà”, a cura della Grande Orchestra, del Coro e della School Band dell’I.C. “Alessandro Volta” di Taranto, dirigente scolastica Teresa Gargiulo, il momento clou dell’inaugurazione, che tra l’altro ha visto Maria Antonietta Brigida, la presidente del Csv Taranto Ets, presentare la manifestazione.

«Con questa ventesima rassegna – ha spiegato la Presidente Maria Antonietta Brigida – il Csv Taranto realizza un’importante azione di promozione del volontariato soprattutto tra i giovani di tutte le età: al loro ascolto e a quello della comunità della Città Vecchia, che vive un profondo disagio, è dedicato anche il percorso che, proprio con questa manifestazione, il Csv Taranto intende avviare, con tanti Enti del Terzo settore impegnati al suo fianco, con le istituzioni e il mondo della scuola, per immaginare un presente di impegno e un futuro diverso, nella consapevolezza che il volontariato può e deve dare un contributo importante».

Organizzata anche quest’anno dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets, la Rassegna avrà nuovamente come epicentro il cuore della Città Vecchia di Taranto con un nuovo format (programma www.csvtaranto.it) fortemente diffuso, dinamico e partecipato, che mette al centro i giovani: nelle tre giornate è prevista complessivamente la partecipazione di oltre 500 studenti e studentesse delle scuole del territorio.

Particolarmente ricco e variegato il programma delle attività di lunedì 5 ottobre che nella mattinata vedrà nella Città Vecchia 17 laboratori diffusi che, curati dagli Enti del terzo settore locali, saranno rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole del territorio.

Nel pomeriggio la Rassegna si “trasferisce” nel Chiostro del MUDI con tre iniziative con ingresso libero e gratuito: si inizia alle 16.00 con un tavolo partecipato in cui stakeholder, istituzioni e terzo settore si confronteranno per capire cosa fare “con e per” la comunità della Città vecchia, è prevista anche la presenza di Alessandro Seminati, Direttore Nazionale CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (Csv). Alle ore 18.00 ci sarà “Storie di Volontariato” con la proiezione del trailer di “Involontaria – L’Esame”, una pellicola che narra proprio una toccante storia di volontariato, cui seguirà un dialogo tra Alessandro Guida, il regista del film, e i volontari e le volontarie delle associazioni di Taranto e provincia che hanno partecipato con i loro racconti a Testimone del Volontariato.

Alle ore 19.30 nella stessa location ci sarà “Il mio amico Francesco. Con gli occhi del lupo”, un’emozionante narrazione su San Francesco a cura di Giovanni Guarino, Coop. teatrale CREST.

La 20^ Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà rientra anche quest’anno nel “Giro dell’Italia che Dona” promosso dall’IID – Istituto Italiano della Donazione in occasione del “Giorno del Dono” – 4 ottobre e si collega all’Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile – IVY2026; la manifestazione gode, inoltre, del patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con atto n. 159 del 18/09/2026, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, dell’ASL Taranto, dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” e del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” della stessa Università, di CSVnet – Associazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e della collaborazione dell’Oratorio diffuso della Basilica Cattedrale di San Cataldo.

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