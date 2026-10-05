Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria:

Rafforzare la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario attraverso una collaborazione sempre più stretta, l’innovazione tecnologica e la condivisione delle informazioni. È questo l’obiettivo della Convenzione sottoscritta presso la Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ferrotramviaria S.p.A.

L’accordo è stato firmato dal Direttore Centrale, Prefetto Renato Cortese (a sinistra nella foto, ndr.) e dal Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria S.p.A., Giuseppe Pavoncelli, e si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato dalla Polizia di Stato con le principali realtà del trasporto ferroviario.

La Convenzione, della durata di quattro anni, punta a rendere ancora più efficace l’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità, attraverso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, lo scambio tempestivo di informazioni e la promozione di iniziative volte all’aggiornamento degli operatori del personale dell’azienda ferroviaria. Previsti, inoltre, servizi specialistici di vigilanza a bordo dei treni, per accrescere la sicurezza e la fiducia di chi viaggia e di chi lavora quotidianamente sulla rete ferroviaria.

«La sottoscrizione di questa Convenzione conferma il valore della collaborazione con Ferrotramviaria S.p.A., che consentirà di consolidare il dialogo operativo e rafforzare la capacità di contrastare i fenomeni di illegalità. Con questa Convenzione confermiamo il nostro impegno per una sicurezza sempre più integrata e vicina alle esigenze dei cittadini, affinché viaggiare e lavorare in ambito ferroviario possa avvenire in condizioni di crescente serenità», ha dichiarato il Prefetto Renato Cortese.

«Esprimo grande soddisfazione per la sottoscrizione di questa Convenzione che rappresenta per Ferrotramviaria un risultato di particolare importanza. Ringrazio la Polizia Ferroviaria per la collaborazione e la costante attenzione: questo accordo costituisce un ulteriore e significativo passo avanti per rafforzare la sicurezza dei viaggiatori e di tutto il personale di Ferrotramviaria», ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Pavoncelli.

L’intesa assume particolare rilievo per Ferrotramviaria, che gestisce in Puglia una rete di circa 83 chilometri, con 148 treni al giorno e oltre 13.500 passeggeri trasportati quotidianamente.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle strategie di collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli operatori del trasporto ferroviario, confermando l’impegno a rafforzare le misure di tutela a bordo dei treni e nelle stazioni al fine di consolidare i livelli di sicurezza del sistema ferroviario nazionale.