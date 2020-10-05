Ottima e tempestiva iniziativa del Comune di Taranto. Proprio in questo periodo di nuove limitazioni e che prelude a limitazioni ulteriori per il notevole incremento di casi di corona virus in Puglia e in Italia l’amministrazione comunale tarantina dispone la distribuzione gratuita di 250mila mascherine alla popolazione. Da oggi l’iniziativa dell’assessorato comunale all’Ambiente è operativa con la collaborazione di Poste Italiane. Le mascherine vengono depositate nelle cassette delle lettere. In caso di mancato recapito sarà il Comune ad informare sulle modalità. Non, e va ribadito non, bisogna andare negli uffici postali per il ritiro.

Ieri è risultato positivo al test corona virus un dirigente dell’azienda sanitaria locale tarantina, tamponi effettuati anche agli altri dirigenti e a vari medici.

Di ieri anche la notizia della positività al test di un lavoratore del siderurgico di Taranto.