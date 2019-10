“Con riferimento alla nuova programmazione dei voli Alitalia sulla direttrice Brindisi- Roma, peraltro già adottata negli anni precedenti a conclusione della stagione estiva che vede solitamente una contrazione della domanda per il periodo invernale, Aeroporti di Puglia (Adp) comunica di aver preso contatti con alcuni vettori per verificare la disponibilità degli stessi ad avviare nuovi servizi, anche alla luce del consistente incremento del traffico passeggeri che sta interessando l’aeroporto del Salento”. Lo comunica Adp in una nota, in merito alla decisione di Alitalia di sopprimere dal prossimo 10 ottobre il collegamento Brindisi-Roma delle 7.30, prevedendolo solo nei mesi estivi.(ansa)