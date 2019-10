Di seguito il comunicato:

Tutelare e valorizzare il territorio mediante la promozione dello stesso con un calendario ricco di eventi culturali e musicali. Nasce ad Ostuni l’associazione Tourist Art Apulia. Da un’idea di Claudio Santoro, oggi presidente del sodalizio, la nuova compagine si pone come obiettivo la promozione delle belle della Puglia ed in particolar modo delle perle della Valle d’Itria. Vice presidente e prima sostenitrice del progetto, l’attrice Daniela Fazzolari che insieme a Claudio Santoro e a tutti i soci ha voluto la formazione della Tourist Art Apulia.

Il progetto è nato grazie alla sinergia ed alle idee di giovani specializzati nel settore organizzativo degli eventi culturali – musicali e di intrattenimento, la fusione delle conoscenze ha portato alla nascita di questo bel progetto che porterà nel territorio dell’Alto Salento e della Valle d’Itria, festival culturali, ospiti nazionali, cinema e divertimento.

“Siamo entusiasti di questa nuova avventura – ha sottolineato il presidente Claudio Santoro – ci auguriamo che i cittadini di Ostuni e le istituzioni credano in questa nuova associazione, che porterà sicuramente un “caldo natale” per il momento e poi tante altre iniziative culturali legate alla nostra terra”.

Obiettivo primario della Tourist Art Puglia, quello di promuovere il nostro territorio per il periodo natalizio, infatti in questi giorni la macchina organizzativa, si è accesa per portare nella Città Bianca un grande evento che verrà reso pubblico durante la conferenza stampa di presentazione che avverrà martedì prossimo 8 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso la sede dell’associazione situata in via Salandra (negli ex studi della storica emittente televisiva TRCB, oggi sede di Radio Enjoy).