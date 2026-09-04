Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Le melodie senza tempo del maestro Ennio Morricone incontrano la suggestione del tramonto alla Cittadella del Bambino di Bitonto. Sabato 5 settembre, alle ore 18.30, la IV edizione di PlayDMusic, festival organizzato dalla John Cage Music Academy – Associazione Culturale 4’33” con il cofinanziamento del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Bitonto, propone il suo terzo appuntamento con «C’era una volta… Ennio Morricone».

Dopo i concerti del Marco Pacassoni trio e del Patrizia Conte quintet, ad accompagnare il pubblico verso l’avvento della sera sarà l’Alberto di Leone Quartet con un live dedicato all’opera di uno dei più grandi compositori della storia della musica italiana e figura centrale della cultura musicale del nostro Paese nel mondo.

Uno spettacolo che nasce dall’incontro tra l’inconfondibile patrimonio lasciato da Ennio Morricone e il linguaggio del jazz contemporaneo. Composto da Alberto di Leone alla tromba e al flicorno, Antonio Laviero al pianoforte, Antonello Losacco al basso elettrico e Maurizio Lampugnani alle percussioni, il quartetto proporrà una rilettura originale di alcune delle più celebri colonne sonore del maestro, valorizzandone la straordinaria ricchezza melodica, la forza evocativa e la capacità, ancora oggi, di attraversare generazioni e sensibilità diverse.

Le note che hanno accompagnato alcuni dei più importanti capolavori della storia del cinema torneranno così a vivere in una nuova veste, tra memoria e innovazione, in un percorso musicale capace di restituire al pubblico tutta la suggestione di un repertorio entrato nell’immaginario collettivo.

«C’era una volta… Ennio Morricone» sarà molto più di un semplice omaggio: sarà un viaggio attraverso melodie che continuano a raccontare storie, evocare immagini ed emozionare il pubblico, reinterpretate con uno sguardo contemporaneo e attraverso un linguaggio musicale aperto alla contaminazione.

Ad arricchire ulteriormente l’appuntamento sarà un workshop d’ascolto guidato, pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta e all’approfondimento delle colonne sonore più amate del grande compositore. Un’esperienza immersiva che consentirà di avvicinarsi al repertorio in modo ancora più autentico, cogliendone sfumature e dettagli.

Nella suggestiva cornice della Cittadella del Bambino (ex “Contessa”), in via G. Falcone e P. Borsellino a Bitonto, il concerto al tramonto rappresenterà un nuovo momento di incontro tra musica e cultura, confermando la volontà di PlayDMusic di proporre esperienze capaci di coinvolgere pubblici differenti e di valorizzare, attraverso linguaggi sempre nuovi, il grande patrimonio musicale italiano.

L’ingresso al concerto è completamente libero e gratuito. L’invito dell’organizzazione è quello che accompagna l’intera rassegna: «Porta un plaid, stenditi sul prato e goditi lo spettacolo!».