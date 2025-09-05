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Ostuni: anche Helen Mirren al dibattito sul futuro degli ulivi monumentali della Puglia Ieri

5 Settembre 2025
Helen Mirren2

Di seguito la comunicazione:

Si è svolto ieri a Ostuni il dibattito dedicato al futuro degli ulivi monumentali della Puglia. All’incontro, aperto al pubblico, hanno partecipato figure di rilievo internazionale e nazionale: l’attrice premio Oscar M.me Helen Mirren, da anni vicina alla causa, Francesco Bandarin, Direttore del Centro del Patrimonio Mondiale e Direttore Generale della Cultura dell’UNESCO dal 2000 al 2018, Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, Donato Boscia C.N.R., Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Giovanni Melcarne, responsabile di Forestaforte e presidente del Consorzio Olio Dop Terra d’Otranto, Paul Bernie, presidente di A.M.O. Puglia e promotore della zona di conservazione degli ulivi monumentali, Patrizio Ziggiotti, Segretario Generale di Savetheolives Onlus.


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