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Puglia, maltempo: allerta per temporali, ieri sera forte precipitazione su Statte Protezione civile, previsioni meteo

5 Settembre 2021
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20 di domenica 5 settembre. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Bollettino di aggiornamento delle 20,30 del 4 settembre: codice giallo di ulteriore allerta per Statte dove, poco prima di mezzanotte, era stato registrato un livello di pioggia di circa 38 millimetri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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