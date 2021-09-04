Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20 di domenica 5 settembre. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Bollettino di aggiornamento delle 20,30 del 4 settembre: codice giallo di ulteriore allerta per Statte dove, poco prima di mezzanotte, era stato registrato un livello di pioggia di circa 38 millimetri.