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A San Menaio sarà eletta miss Framesi Venerdì

5 Agosto 2024
Miss Italia, a San Menaio sarà eletta Miss Framesi

Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:

Quarta finale regionale di Miss Italia in una serata dedicata al brand Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

L’appuntamento con l’elezione di Miss Framesi Puglia 2024 è per giovedì 8 agosto, ore 20.30, nel Piazzale della Stazione a San Menaio, borgo marinaro a pochi chilometri da Vico del Gargano caratterizzato da un arenile di sabbia finissima.

L’organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano e la preziosa collaborazione della Pro Loco di San Menaio & Calenella.

A condurre la serata, che prenderà il via con una selezione provinciale del concorso, sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.

Ospiti la possente voce di Luigi Cutrone e l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in “Quo Vado” e protagonista della puntata di Forum più visualizzata, con le sue esilaranti incursioni.

L’hair style delle aspiranti miss che ambiscono al posto da prefinalista nazionale in palio sarà curato dai saloni Framesi.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com, Ferrovie dello Stato.


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