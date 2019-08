Audace Cerignola, il collegio di garanzia Coni accoglie il ricorso

È il terzo su tre a favore dei pugliesi. Che chiedono di essere finalmente ammessi alla serie C di calcio

Il collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso dell’Audace Cerignola. La società pugliese che aveva chiesto l’ammissione alla serie C in virtù di un precedente ricorso vinto è rimasta esclusa in sede di composizione dei gironi. A calendario stilato ecco arrivare un nuovo provvedimento favorevole all’Audace.

Le ipotesi: ricorso legapro alTar del Lazio oppure accoglimento dell’istanza dell’Audace Cerignola e serie C a 61 squadre oppure ammissione dell’Audace Cerignola ed esclusione di un’altra società precedentemente ammessa. Le prossime saranno ore decisive.