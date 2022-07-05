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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Si prospetta il giorno più caldo. Bari oggi codice rosso ma domani giallo Meteo, ondate di calore: venti città campione su 28 in Italia al massimo livello di allerta

5 Luglio 2022
MAPPA CALDO RENDER2

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Citta’ 04/07/2022 05/07/2022 06/07/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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