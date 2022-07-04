Di seguito il comunicato:

Parola d’ordine: magia. Ecco che al Festival Internazionale della Chitarra- Città di Mottola arrivano altri straordinari nomi del panorama internazionale. Tutti in concerto gratuito, scelti per celebrare i 30 anni di attività della prestigiosa rassegna.

Primo, doppio appuntamento, martedì 5 luglio (auditorium Manzoni, dalle 20:45, ingresso libero). La serata si apre con il concerto di Cristina Galietto , vincitrice del concorso europeo EuroStrings 2021 che interpreterà opere di Niccolò Paganini e Mario Castelnuovo Tedesco.

A seguire, il soprano Veronica Granatiero e il chitarrista Luciano Pompilio in “Las lagrimas de amor y popular anime” e musiche di Manuel De Falla, Granados, Rossini. Granatiero ha inciso dischi nella raccolta “Kz Musik”, l’unica enciclopedia discografica mondiale che raccoglie la musica composta nei campi di concentramento di tutto il mondo, per orchestra e 4 voci soliste diretta dal M° Francesco Lotoro, considerato la massima autorità internazionale nella ricerca musicale concentrazionaria. Pompilio è vincitore di 25 concorsi tra cui 15 primi premi assoluti. Tra questi, il concorso di Montelimar, il più importante al mondo per duo di chitarra. Ha inciso 8 dischi, tenuto concerti in tutta Europa, Asia e America.

Il 7 luglio a Mottola (auditorium Manzoni, dalle 20:45, ingresso libero) l’unica data italiana del chitarrista Mak Grgic e il mezzosoprano Meagan Martin . Per il New York Times Grgic è un “Giovane chitarrista di talento” e per il Washington Post “chitarrista da tenere d’occhio”. Con una Nomination ai Grammy Awards, è una star del palcoscenico mondiale. Meagan Martin è vincitrice dell’Hershey Felder Award for Classical Musicians. Ha studiato con alcune leggende del bel canto.

A seguire, il concerto del Duo Casals : la violoncellista tedesca Felicitas Stephan e il chitarrista peruviano Juan Carlos Arancibia Navarro proporranno musiche della cultura latino-americana e spagnola, influenzate dalla tradizione classica e popolare. Stephan, a 7 anni, è stata allieva del leggendario violoncellista Hans Adomeit. Oggi è direttrice artistica del Festival “Celloherbst am Hellweg” con 40 concerti in 60 giorni. Navarro, tra i più attivi chitarristi peruviani della sua generazione, già durante gli studi al Conservatorio, ha vinto premi e suonato nelle più grandi sale da concerto a Lima.

Sabato e domenica, inoltre, torna la Mostra Biennale di liuteria per chitarra (apertura dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 20, istituto Manzoni). Sarà un’esposizione interattiva, con la possibilità di incontrare i liutai e suonare gli strumenti esposti. Saranno ben 25 e provenienti da tutta Italia.

Infine, prosegue la prevendita per l’unica data pugliese del quartetto di chitarre 40 Fingers che, il 10 luglio, sarà ospite a Mottola per un viaggio tra le nuove versioni di brani come Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango, arricchite- sul palco- da una produzione visiva spettacolare ideata dai migliori light designer europei (arena Einstein, ore 20:45, ingresso 15 euro, prevendita su www.mottolafestival.com).

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Accademia della Chitarra ed è patrocinata da Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e Pro Loco. Info: 3476406456.