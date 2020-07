Per far capire quanto sia sbagliato abbattere un orso che ha fatto l'orso nel suo territorio

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Fugatti, ha decretato la cattura e l’uccisione dell’orso, una femmina. Perché? Perché ha fatto l’orso, nel suo territorio. Ha aggredito un uomo e suo figlio che andavano nei boschi.

Lo stesso aggredito ha detto che l’animale non va abbattuto, ha agito secondo la natura in casa sua. Il ministro dell’Ambiente ha diffidato il presidente della Provincia di Trento. Una petizione del Wwf è stata sottoscritta da sessantamila persone. Ma il presidente della Provincia autonoma non se ne dà per inteso.

Il Trentino è notoriamente un territorio meraviglioso e benissimo organizzato (grazie ai soldi di tutta Italia, per essere a statuto speciale). Si può anche evitare, per una volta, di andarci in vacanza, no? Giusto il tempo di far capire che quella decisione di abbattere l’orsa è sbagliata. E quando quell’individuo lo avrà capito si può tornare a fare i turisti lì.

(foto: da tweet Regione Trentino)