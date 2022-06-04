Di seguito il comunicato:



È una delle settimane più importanti per Crispiano. Venerdì scorso è stato presentato il “Rapporto di Sostenibilità”. Si tratta di uno dei servizi della Rete dei Comuni Sostenibili che fotografa oggettivamente tutte le azioni fatte e da fare per rendere la città sempre più sostenibile e in linea con gli obiettivi del BES e dell’Agenda 2030.

Una presentazione che ha visto la partecipazione da remoto di Maurizio Gazzarri (Rete dei Comuni Sostenibili e Responsabile Sostenibilità ALI Nazionale); Marco Filippeschi (Coordinatore Comitato Scientifico Rete dei Comuni Sostenibili), mentre in sala consiliare era presente Francesco Tagliente (ex Prefetto di Pisa e Questore di Roma, Coordinatore Nazionale ANCRI per i rapporti istituzionali) con il sindaco di Crispiano Luca Lopomo a fare gli onori di casa.

La relazione è frutto del lavoro del primo anno sperimentale di monitoraggio sul “set” degli indicatori comunali di sostenibilità. La Città di Crispiano è stata la prima realtà della Puglia ad aderire al progetto della Rete dei Comuni Sostenibili e tra le prime in Italia ad avviare la fase sperimentale sugli indicatori.

«Rendersi misurabili oggettivamente sulle azioni da compiere per una comunità più sostenibile è uno dei nostri obiettivi più ambiziosi, perché è la strada giusta per obbligare qualsiasi amministrazione, presente e futura, a dar conto ai propri cittadini con i fatti e non con le chiacchiere», ha detto il sindaco Luca Lopomo.

Ambiente e emergenza energetica e alimentare. Il tema sarà al centro di un forum organizzato domenica 5 giugno dalla presidenza dell’ANCRI e dal Comune di Crispiano, dalle ore 10.30, nella Sala Consiliare, in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”.

«La sopravvenuta crisi energetica e alimentare, sta rendendo inevitabile una seria riflessione per un nuovo approccio pragmatico e meno burocratico dell’ambiente e una rivisitazione dei vincoli paesaggistici e ambientali», ha anticipato il prefetto Francesco Tagliente organizzatore del dibattito insieme con il presidente dell’ANCRI Tommaso Bove il delegato Ancri all’Ambiente Paolo Ghezzi e al Sindaco di Crispiano Luca Lopomo.