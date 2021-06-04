Di seguito il comunicato:



Nella Sala degli Uccelli del Comune di Martina Franca il 3 giugno 2021 è stato sottoscritto l’atto fondativo della COMUNITÀ SLOW FOOD dei Mercati della Terra di Martina Franca e Crispiano. La costituzione della Comunità, che rientra nel nuovo modello organizzativo di Slow Food è il primo step necessario per l’avvio del progetto per la realizzazione dei MERCATI DELLA TERRA di Martina Franca e Crispiano. I MdT sono una rete internazionale di mercati che lavorano in accordo con i principi si Slow Food e che vede come protagonisti principali i piccoli produttori e gli artigiani del cibo delle nostre comunità locali. Sui banchi del MdT si potranno trovare prodotti locali, freschi e stagionali che rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori, sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende. I MdT sono luoghi dove acquistare prodotti di alta qualità, ma anche spazi per costruire comunità, creare scambio e fare educazione.

Nel caso specifico i “MERCATI DELLA TERRA di Martina e Crispiano”, rappresenteranno la prima esperienza in Puglia e saranno dedicati alla memoria di due nostri conterranei, amici nella vita ed accumunati da un tragico destino: Gigi FRASSANITO che ha dato un contributo decisivo all’avvio del progetto Mercati della Terra di Slow Food e, Antonio Liviano D’Arcangelo, attento e sensibile sostenitore dello sviluppo ecosostenibile delle nostre comunità.

Il progetto è stato fortemente voluto dalle Amministrazioni Comunali di Martina Franca e Crispiano che ne hanno condiviso gli obiettivi e le finalità anche con un sostegno economico per la fattiva e concreta realizzazione nelle due location individuate: Villa Carmine a Martina Franca e la frazione di San Simone a Crispiano. I due Comuni, sostiene il promotore dell’iniziativa Pino CARAMIA, sono un esempio concreto di interpretazione dei nodi fondanti della rete delle comunità di Slow Food che si basano sul dialogo, la collaborazione ed il confronto per il raggiungimento di un obiettivo comune, con continui scambi di esperienze, buone pratiche e idee.

Dopo i saluti del fiduciario della condotta Slow Food Trulli e Grotte Alfredo DE LUCREZIIS è stata presentata da Flora SAPONARI la rete delle Comunità di Slow Food, alla quale è seguita la presentazione del progetto MERCATI DELLA TERRA di Martina franca e Crispiano da parte di Pino CARAMIA. Il progetto è sostenuto dalle seguenti associazioni locali: Pro Loco Martina Franca, Legambiente Valle D’Itria, associazione Amici da Sempre e Moto Club San Martino – Motosoccorso. L’assessore Alessandro SARACINO del Comune di Crispiano e l’assessore Bruno MAGGI del Comune di Martina Franca hanno concluso la serata. Siamo tutti in attesa dell’inaugurazione del primo degli appuntamenti previsti che presumibilmente avverrà a settembre 2021.