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Basket, un pugliese nella finale del campionato: l’arbitro Fabrizio Paglialunga di Massafra

5 Giugno 2021
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Di Francesco Santoro:

Un pizzico di Puglia nella finale scudetto di basket maschile. Dopo l’eliminazione dalla corsa al titolo della Happy Casa Brindisi, al massafrese Fabrizio Paglialunga spetterà l’onore di arbitrare, lunedì alle 20,45 al Forum di Assago, il secondo match della serie tra l’Olimpia Milano del Chacho Rodriguez e la Virtus Bologna di Milos Teodosic. «Con enorme felicità e orgoglio, tutta la Teknical sport Massafra partecipa all’ennesimo, super prestigioso, traguardo raggiunto dall’arbitro massafrese- si legge su Facebook-. Un sogno che diventa realtà grazie al lavoro e a tutta la qualità che Fabrizio ha mostrato da sempre, prima con la gavetta nelle categorie inferiori, e, poi dal 2013, sui parquet della massima serie nazionale».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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