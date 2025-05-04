Pierluigi Basile alle 12,20 (orario previsto) impegnato con il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Qualificazioni agli internazionali di tennis di Roma, si gioca per accedere al tabellone principale. La partita è in programma nel campo “Nicola Pietrangeli” del Foro Italico e per il tennista di Martina Franca, talento di livello internazionale in ambito giovanile, è praticamente il debutto fra i grandi.

Un altro debutto importante, oggi, riguarda Martina Franca: è quello legato ad una serie televisiva. Da stasera su Raiuno va in onda “Gerri”, storia di un poliziotto rom campano che è investigatore in Puglia. Protagonista Giulio Beranek, che è di etnia rom ed è cresciuto in un campo rom a ridosso di Taranto. Serie tratta dai libri di Giorgia Lepore, scrittrice di Martina Franca.