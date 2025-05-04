Di seguito il comunicato:

“Realtà specchio della dimensione interiore: nuove geografie dell’espressione”: è questo il tema della terza edizione del Premio Internazionale “Don Sante” per l’Arte Contemporanea organizzato dalla Fondazione Mons. Sante Montanaro e della mostra che sarà inaugurata sabato 10 maggio.

L’appuntamento presso Palazzo Azzone (corso Garibaldi 37, Casamassima) è per le ore 18. Dopo un’attenta selezione, il comitato scientifico del Premio, composto da Maria Grazia Carriero, artista e docente di Arti Visive, Roberta Mansueto, curatrice d’arte indipendente e co-fondatrice di Salgemma, piattaforma di comunicazione attiva in Puglia, e Riccardo Pavone, architetto e fondatore dello Spazio MICROBA di Bari , insieme allo staff curatoriale composto da Giuliana Schiavone, Luisa Valenzano e Nicola Zito ha selezionato 42 finalisti provenienti da tutto il mondo. Le loro opere saranno, dunque, protagoniste dell’esposizione aperta al pubblico fino all’11 luglio.

“In attesa di decretare il vincitore del Premio siamo lieti di inaugurare questa mostra così ricca di opere dall’elevata qualità artistica – spiega Nica Ferri, presidente della Fondazione “Monsignor Sante Montanaro” – Selezionare i finalisti non è stato semplice ma grazie al team curatoriale e al comitato scientifico è stato fatto un lavoro egregio. Ora non ci resta che godere della bellezza dell’Arte, proprio come faceva don Sante Montanaro, a cui dedichiamo il nostro tempo affinché questo Premio si consolidi come riferimento nel mondo dell’arte”.

I visitatori potranno ammirare le opere di Simone Martinotta, Alessandra Carloni, Wu Siou Ming per la categoria “Arte virtuale e multimediale“. Per la “Fotografia” Nicola Bertellotti, Dafne Frasca, Alessandra Baldoni, Luca Coclite e Angelo Greco. Ampia la sezione dedicata alla “Pittura” con i lavori di Danilo Ruggeri, Grazia Salierno, Chiara Sorgato, Tan Feng, Anastasia Norenko, Ilaria Costaglia, Man Pan Lau, Christian Grasso, Lucia Chiancone, Francesco Rocco Ferruccio, Tonia Erbino, Elisa Zadi, Navid Nedaei, Dalila Festagallo, Tina Sgrò, Fabian Agommuoh, Claudio Zorzi. Per la categoria “Scultura e installazione“, saranno esposte le opere di Nikodem Rafal Trojnar, Sara Cancellieri, Roberta Cotterli, Michela Rondinone e Manjushri Chakraborty. Lo staff del Premio ha selezionato anche i lavori di “Video arte” degli artisti Kiarash Dadgar, Milan Zuric, Dario D’Introno, Masoume Khodabakhshi, Simonetta Barbon, Lida Fazli, Haozheng Wu, Arshia Zeinali, Natalya Radünz, Juliette Tuyttens, Salvatore Insana, Oleksandr Isaienko.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di centinaia di artisti. Alla prima fase di selezione, infatti, sono arrivate 680 candidature da settanta paesi del mondo. Un respiro internazionale tangibile anche dalle opere esposte che creano un percorso affascinante e originale che interpreta la realtà attraverso la sensibilità e la profondità dell’animo artistico.

La mostra collettiva sarà visitabile presso Palazzo Azzone dal 10 maggio all’11 luglio 2025, dal lunedì al sabato dalle alle ore 17 alle 20 (ingresso libero).

L’11 luglio, invece, si svolgerà la cerimonia finale di premiazione che assegnerà all’artista vincitore un premio in denaro di 2mila euro, nonché l’ingresso dell’opera nella collezione della Fondazione Monsignor Sante Montanaro.