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Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 90-97 Calcio: coppa Italia serie A e B, escluse quelle di C. La protesta della legapro

5 Maggio 2021
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Primo quarto appannaggio dei padroni di casa, poi i sardi hanno recuperato e la prima metà gara è terminata in parità : 44-44. Sostanziale equilibrio anche nel terzo quarto fin quando gli ospiti non hanno iniziato ad accumulare vantaggio. Nell’ultima frazione la condizione fisica degli atleti pugliesi,  fermi oltre due settimane per il corona virus, ha causato la svolta della partita con il Banco di Sardegna Sassari che ha preso il largo.  In classifica, Happy Casa Brindisi al secondo posto con 38 punti, quattro di ritardo nei confronti dell’A|X Milano.  Dopodomani altro recupero per i pugliesi a Trieste.

Calcio: ufficializzata la data di inizio della serie A 2021-2022. Nuova organizzazione della coppa Italia per il 2021-2022, sarà solo per le squadre di serie A e serie B. La legapro non l’ha presa bene.

Di seguito un comunicato diffuso dalla legapro:

“La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema” così dichiara il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. “Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i diritti delle proprie squadre e per salvaguardare una cultura del calcio che sia rispettosa dei valori più autentici dello sport. Innovare è giusto, ma salvando la coesione del sistema calcio”.

(immagine: fonte legabasket.it)

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