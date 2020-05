Di seguito il comunicato:

Sono tanti i bambini che vorrebbero uscire e giocare all’aria aperta ma che in tempi di Coronavirus sono costretti e restare in casa. Per regalare un sorriso ai bambini, l’editore Dario Pizzardi, ha lanciato un’iniziativa solidale dal nome «Bambini felici» per donare, in tutta Italia, decine di migliaia di album “Amici Cucciolotti” e milioni di bustine di figurine ai bambini delle famiglie in difficoltà. Le figurine, con protagonisti gli animali, danno la possibilità ai più piccoli di trovare stimoli divertenti per conoscere e imparare cose nuove sul loro mondo e sul rispetto per l’ambiente. Uno strumento ludico-didattico che può essere utile per tutti i bimbi soprattutto in questo periodo di chiusura delle scuole. Saranno i volontari dell’ ENPA – Sezione di Martina Franca (Ente Nazionale Protezione Animali) a coordinare sul territorio l’iniziativa con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile. “Da sempre Pizzardi Editore e l’ENPA uniscono le forze per aiutare i più deboli, in questo periodo storico molto particolare, che ci ha visto operare al fianco della Protezione Civile per aiutare gli animali in difficoltà ed i cittadini possessori di animali da affezione. “In quasi due mesi di “Attività COVID -19” abbiamo fornito cibo e sostegno sanitario a centinaia di animali “di proprietà” oltre che ai tanti randagi e ai cuccioli abbandonati. Siamo stati sempre pronti ad intervenire ad ogni chiamata o segnalazione senza lesinare sforzi, coordinati egregiamente dal COC di Martina Franca al fianco dei tanti splendidi volontari della Protezione Civile ai quali siamo stati aggregati come da accordi Nazionali con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Queste attività ci hanno portato a toccare con mano la realtà che hanno vissuto e vivono tanti bambini che hanno risentito tantissimo delle limitazioni alla libertà di movimento e alla socializzazione. Con questi doni, cerchiamo di regalare loro un sorriso, favorendo il gioco e l’apprendimento per sviluppare in ogni bimbo un forte senso di rispetto verso il mondo animale. Gli album, le figurine e i gadgets sono stati consegnati presso il nostro rifugio il 27 aprile ed aspettano solo di finire nelle mani dei bimbi. Noi siamo pronti a regalare tanti sorrisi.” – dichiara la Presidente ENPA – Sezione di Martina Franca Margherita Angelini. Gli album e i gadgets saranno distribuiti a partire da mercoledi 6 maggio dai volontari del CAV di Martina Franca e saranno consegnati alle famiglie meno abbienti in cui sono presenti bambini oppure consegnati a domicilio contattando la sede ENPA di Martina Franca al 3928728164. “Si tratta di un bel gesto in favore dei nostri piccoli concittadini che in questo momento stanno soffrendo, forse più degli adulti, per questa situazione. Se a questo aggiungiamo che si tratta di bambini che vivono delle situazioni di marginalità la validità è doppia. Ringraziamo la Sezione ENPA di Martina Franca per aver inserito anche la nostra Città in questa bella esperienza che sta riguardando diverse città d’Italia.” – ha commentato l’Assessore Lenoci.