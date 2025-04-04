Di seguito il comunicato:

mare, borghi e natura, ricordando le origini storiche di questo territorio. Ed è anche il titolo della prima guida della Ciclovia del Salento Ionico che da venerdì 4 aprile è in libreria per Ediciclo Editore, nella collana Ediciclo Pocket. Nel volume, il giornalista e cicloesploratore leccese Roberto Guido accompagna i lettori e le lettrici. Con un tracciato modulare di 305 km, articolato in 5 anelli, ottimi da percorrere in giornata, la Ciclonica permette di personalizzare il viaggio a seconda del tempo e della preparazione fisica. Totalmente pianeggiante e percorribile 11 mesi l’anno, questa ciclovia è l’ideale per chi vuole scoprire il Salento lontano dal turismo di massa, muovendosi lungo strade a bassa intensità di traffico. “Ciclonica. La Ciclovia del Salento Ionico” sarà presentata ufficialmente domenica 6 aprile alle 11:30 nella Casa del Quartiere a Bologna, nel ricco programma della Fiera del Cicloturismo, il più grande evento in Italia dedicato agli amanti delle due ruote, che si svolge nel capoluogo emiliano-romagnolo dal 4 al 6 aprile in Piazza Lucio Dalla. Con l’autore interverranno anche Sebastiano Venneri (presidente di Vivilitalia) e Loreto Valente (attivista di BringYouBike).

Il Salento è una terra dal patrimonio mitico-culturale che sopravvive nelle tradizioni locali, nei toponimi, nei festival estivi e nell’identità culturale salentina, che mantiene un forte legame con le sue radici greche. Ciclonica è il nome del tragitto nel cuore del Sud che promette un viaggio tra, ricordando le origini storiche di questo territorio. Ed è anche il titolo della prima guida dellacheè in libreria per, nella collana. Nel volume, il giornalista e cicloesploratore lecceseaccompagna i lettori e le lettrici. Con un tracciato modulare di, articolato in, ottimi da percorrere in giornata, lapermette di personalizzare il viaggio a seconda del tempo e della preparazione fisica. Totalmente pianeggiante e percorribile, questa ciclovia è l’ideale per chi vuole scoprire illontano dal turismo di massa, muovendosi lungo strade a bassa intensità di traffico. “” sarà presentata ufficialmentenella Casa del Quartiere a, nel ricco programma della, il più grande evento in Italia dedicato agli amanti delle due ruote, che si svolge nel capoluogo emiliano-romagnoloin. Con l’autore interverranno anche(presidente di Vivilitalia) e(attivista di BringYouBike).

IL LIBRO

La dolce campagna costellata da masserie e pajare, le spiagge selvagge, le pinete sul mare e il profumo della macchia mediterranea, i borghi che custodiscono storie antiche e capolavori: è una straordinaria avventura pedalare lungo la Ciclonica nelle terre del Salento partendo da Lecce per toccare Galatina e immergersi nei parchi di cui è ricca la costa che si affaccia sul mare Ionio. 300 chilometri alla portata di tutti, ma anche di brevi giri ad anello di uno o più giorni (Ugento|Racale, Gallipoli|Racale, Nardò|Gallipoli, Porto Cesareo|Nardò e Manduria|Torre Lapillo). Un itinerario che invita a lasciarsi alle spalle l’idea del Salento estivo per vivere il territorio nei mesi più autentici, “tra il profumo dell’elicriso di maggio, l’olio nuovo di novembre e il vento di tramontana di gennaio” come si legge nell’introduzione al libro a cura di Sebastiano Venneri, presidente di Vivilitalia. Il tracciato è stato ideato da Vivilitalia, società di Legambiente specializzata nella creazione di itinerari cicloturistici e territori bike-friendly. La sua realizzazione è avvenuta nell’ambito del progetto Comune di Nardò e sviluppato con la collaborazione di altri nove comuni della costa ionico-salentina: Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Porto Cesareo, Racale, Taviano e Ugento. Oltre a delineare un nuovo percorso cicloturistico, il progetto ha puntato a qualificare l’offerta turistica, migliorando l’accoglienza dei cicloturisti attraverso la formazione delle strutture ricettive e l’adozione di una Carta dei Valori, accettata dagli operatori locali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e nell’app dedicata. Info

Grazie alla sua singolare struttura modulare, questa ciclovia offre l’opportunità di un viaggio a tappe di, ma anche di brevi giri ad anello di uno o più giorni (Ugento|Racale, Gallipoli|Racale, Nardò|Gallipoli, Porto Cesareo|Nardò e Manduria|Torre Lapillo). Un itinerario che invita a lasciarsi alle spalle l’idea del Salento estivo per vivere il territorio nei mesi più autentici, “tra il profumo dell’elicriso di maggio, l’olio nuovo di novembre e il vento di tramontana di gennaio” come si legge nell’introduzione al libro a cura di Sebastiano Venneri, presidente di Vivilitalia. Il tracciato è stato ideato da Vivilitalia, società di Legambiente specializzata nella creazione di itinerari cicloturistici e territori bike-friendly. La sua realizzazione è avvenuta nell’ambito del progetto Green Community Ionico-Adriatica , guidato dale sviluppato con la collaborazione di altri nove comuni della costa ionico-salentina:. Oltre a delineare un nuovo percorso cicloturistico, il progetto ha puntato a qualificare l’offerta turistica, migliorando l’accoglienza dei cicloturisti attraverso la formazione delle strutture ricettive e l’adozione di una Carta dei Valori, accettata dagli operatori locali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e nell’app dedicata. Info cicloturismo.puglia.it

L’AUTORE

Roberto Guido, pugliese DOC, è giornalista di professione e cicloesploratore per passione. Cronista al Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto dal 1979 al 1998, nel 2000 ha fondato e diretto fino al 2017 quiSalento. È uno degli animatori del Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese ed è fra i principali attivisti del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala. Con Ediciclo Editore ha pubblicato la prima edizione di “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese” (2018), a cui è seguita una seconda edizione riveduta e ampliata (2024), e le guide “In bici sui mari del Salento” (2020) e “In bici sulla via dei Sassi e dei Trulli” (2022). Con i testi aggiornati di queste ultime due guide ha poi realizzato il volume “Puglia – Itinerari in bicicletta” (2023), edito dal Corriere della Sera in collaborazione con Ediciclo. Con quattro diversi percorsi cicloturistici, ha collaborato alla redazione delle collane “Itinerari in bicicletta” (2022) e “In bicicletta” (2023) editi da la Repubblica e National Geographic. È l’ideatore di “Ciclonica – Ciclovia del Salento Ionico”, realizzata da Vivilitalia per conto della Green Community Ionico Adriatica tra il 2024 e il 2025.







