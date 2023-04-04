Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

Nell’ambito di una conferenza stampa, tenutasi al Cineporto di Bari, è stato presentato il film “Il mio posto è qui”, le cui riprese sono in corso a Gioia del Colle nella sagrestia della chiesa di San Francesco e all’interno della Masseria Gigante.

Ambientato nella Calabria rurale degli anni ‘40, il film racconta, con verità e coraggio e un taglio fortemente realistico, una storia di amicizia e di emancipazione in un tempo e un luogo dominati ancora da una radicata cultura patriarcale.

“Il mio posto è qui” è scritto e co-diretto da Cristiano Bortone (vincitore del Premio David Giovani ai David di Donatello 2007 con “Rosso come il cielo”) e da Daniela Porto, al suo esordio come regista e sceneggiatrice.

Gli interpreti principali sono l’attrice Ludovica Martino (anche nel cast di “Skam Italia”, “Sotto il sole di Riccione”, “Lovely boy”, “Il campione”, “I migliori giorni”) e Marco Leonardi, attore dalla pluriennale esperienza cinematografica iniziata con il ruolo di Totò in “Nuovo cinema paradiso”, passata per grandi successi come “Come l’acqua per il cioccolato” di Alfonso Arau, “C’era una volta il Messico” di Robert Rodriguez, “Mary” di Abel Ferrara e, più di recente, per film molto apprezzati come “Anime nere” di Francesco Munzi, “Maradona” di Marco Risi, “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott, “Martin Eden” di Pietro Marcello e “Padre Pio” di Abel Ferrara.

Il film è prodotto da Orisa Produzioni, con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

Nella realizzazione dell’opera cinematografica sono impegnate 20 unità lavorative pugliesi.

La conferenza stampa si è svolta alla presenza dei registi Cristiano Bortone e Daniela Porto, dei protagonisti del film Ludovica Martino e Marco Leonardi, dell’assessore alla Cultura del comune di Gioia del Colle Lucio Romano e del direttore generale di Apulia Film Commission Antonio Parente.

“È un grande piacere per la nostra città ospitare la troupe cinematografica del film “Il mio posto è qui” in due location molto importanti dal punto di vista storico, culturale e artistico come l’antica sagrestia della chiesa di San Francesco e la suggestiva Masseria Gigante – afferma l’assessore alla Cultura Lucio Romano -. È solo la prima di tante opportunità legate alla recente adesione del nostro Comune alla Fondazione Apulia Film Commission. Si tratta di una felice collaborazione che, anche in futuro, darà lustro e risalto alle bellezze e alle ricchezze del nostro territorio attraverso l’affascinante mondo del cinema”.

“L’adesione del comune di Gioia del Colle alla Fondazione Apulia Film Commission non poteva avere una genesi migliore – dichiara il direttore generale di Apulia Film Commission Antonio Parente -. Siamo sicuri che le sue suggestive bellezze saranno sempre più utilizzate da cineasti provenienti da tutto il mondo. Nel corso di questi anni, infatti, Gioia del Colle ha già ospitato produzioni cinematografiche di grande rilievo artistico, su tutti “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone. Con questa nuova produzione, ancora una volta, il nostro territorio è stato coinvolto per le riprese di una storia ambientata in una diversa regione. Un valore aggiunto per tutta l’industria cinematografica pugliese che saluto anche a nome della presidente della Fondazione, Anna Maria Tosto”.