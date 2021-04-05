Quelli che a Pasqua e Pasquetta, arrabbiati, contestano i provvedimenti a tutela della salute. Perché loro, quelli che si arrabbiano, non possono essere liberi. Hanno le loro ragioni.

Quelli poi che in Pasqua e Pasquetta, quest’anno, vedono un barlume di speranza. Lo vedono in una fila che mai e poi mai avrebbero desiderato fare. Ma oggi, come ieri, è importante fare le file come quella descritta nella foto. Persone che in queste ore si sottopongono al vaccino, a Martina Franca (foto) come nel resto della Puglia, perché così mettono in sicurezza i loro congiunti che sono in condizioni di fragilità. Sperano di averli salvati dal virus.



Persone straordinarie: ad ognuna di quelle in fila corrisponde un problema grave di salute a casa. Un problema di una persona cara. La comunità magari se ne accorge anche poco ma quelle donne e quegli uomini, oggi come ogni giorno, ne sono drammaticamente alle prese. Spessissimo senza lamentarsi di nulla, neanche di torti subiti.

Si noti la fila. Si consideri che non è neanche fra le più lunghe. Si proietti nella dimensione regionale della questione e, perché no, in quella nazionale. E si avrà una percezione del dramma rappresentato dalla pandemia. Del dramma nel dramma, per tantissime persone. Come quelle della fila che, va detto senza inutili infingimenti, commuove.