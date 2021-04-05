rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Bisceglie, accusa: un quintale e mezzo di cibo rubato alla Caritas, due arresti Obbligo di dimora per il terzo

In fila per vaccinarsi e mettere in sicurezza i loro congiunti fragili: la commovente Pasquetta di molti pugliesi Anche oggi nella regione questa parte della campagna vaccinale

5 Aprile 2021
Screenshot 20210405 124909

Quelli che a Pasqua e Pasquetta, arrabbiati, contestano i provvedimenti a tutela della salute. Perché loro, quelli che si arrabbiano, non possono essere liberi. Hanno le loro ragioni.

Quelli poi che in Pasqua e Pasquetta, quest’anno, vedono un barlume di speranza. Lo vedono in una fila che mai e poi mai avrebbero desiderato fare. Ma oggi, come ieri, è importante fare le file come quella descritta nella foto. Persone che in queste ore si sottopongono al vaccino, a Martina Franca (foto) come nel resto della Puglia, perché così mettono in sicurezza i loro congiunti che sono in condizioni di fragilità. Sperano di averli salvati dal virus.

Persone straordinarie: ad ognuna di quelle in fila corrisponde un problema grave di salute a casa. Un problema di una persona cara. La comunità magari se ne accorge anche poco ma quelle donne e quegli uomini, oggi come ogni giorno, ne sono drammaticamente alle prese. Spessissimo senza lamentarsi di nulla, neanche di torti subiti.

Si noti la fila. Si consideri che non è neanche fra le più lunghe. Si proietti nella dimensione regionale della questione e, perché no, in quella nazionale. E si avrà una percezione del dramma rappresentato dalla pandemia. Del dramma nel dramma, per tantissime persone. Come quelle della fila che, va detto senza inutili infingimenti, commuove.

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A

san cataldo processione mare 2026

Taranto: San Cataldo, la processione in mare Festa patronale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione