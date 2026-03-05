Taranto? No.

È Latiano il posto della Puglia in cui l’aria, questa sera (dato delle 20,30) è maggiormente inquinata stando ai rilievi in tempo reale del monitoraggio internazionale AQI sulla qualità dell’aria.

La questione, verosimilmente, non è solo di stasera e altrettanto verosimilmente è legata all’attività dei camini, con emissioni tali da essere monitoraten,non da oggi, con provvedimento della Regione Puglia.

Se la passa piuttosto male, fra le grandi città, Milano che è sesta a livello mondiale per aria inquinata.

(immagini: tratte da AQI)