Taranto? No.
È Latiano il posto della Puglia in cui l’aria, questa sera (dato delle 20,30) è maggiormente inquinata stando ai rilievi in tempo reale del monitoraggio internazionale AQI sulla qualità dell’aria.
La questione, verosimilmente, non è solo di stasera e altrettanto verosimilmente è legata all’attività dei camini, con emissioni tali da essere monitoraten,non da oggi, con provvedimento della Regione Puglia.
Se la passa piuttosto male, fra le grandi città, Milano che è sesta a livello mondiale per aria inquinata.
(immagini: tratte da AQI)