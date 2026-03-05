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L’aria più inquinata della Puglia stasera è a Latiano (e Milano è sesta nel mondo fra le grandi città) Monitoraggio AQI

5 Marzo 2026
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Taranto? No.

Screenshot 20260305 210729È Latiano il posto della Puglia in cui l’aria, questa sera (dato delle 20,30) è maggiormente inquinata stando ai rilievi in tempo reale del monitoraggio internazionale AQI sulla qualità dell’aria.

La questione, verosimilmente, non è solo di stasera e altrettanto verosimilmente è legata all’attività dei camini, con emissioni tali da essere monitoraten,non da oggi, con provvedimento della Regione Puglia.

Se la passa piuttosto male, fra le grandi città, Milano che è sesta a livello mondiale per aria inquinata.

(immagini: tratte da AQI) 


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